外交部協助在以國人撤離影片曝光 駁斥撤僑不力謠言

伊朗對以色列發動空襲，在約旦被攔截的飛彈（或無人機）殘骸劃過天際。（民眾提供）

2025/06/20 12:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以伊戰爭升溫，近日有網友指控我國在以色列協辦撤僑事宜不力，對此外交部長林佳龍稍早於臉書貼出一段影片回應，指出外交部已協助國人撤離，目前人均平安抵達以色列邊境關口，駁斥未進行撤僑的不實謠言。

影片中砲火聲連連，外交部一行人只能與國人暫時在路邊躲避，尋找遮蔽物來確保自己的安全。林佳龍表示，此為駐以代表李雅萍傳的影片，大家在路邊暫時躲避的身影令人揪心，所幸目前人均已平安抵達以色列邊境關口，十分感謝同仁的努力，才能讓國人平安歸來。

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林佳龍提到，由衷感謝外交部各位同仁的奮鬥，在情勢瞬息萬變、充滿風險的當下仍堅守崗位，與當地國人進行緊密聯繫，並提供即時協助，圓滿完成數次撤離任務，同時還兼顧伊朗駐杜拜辦事處、德黑蘭台貿中心的伊朗境內國人聯繫工作，盡最大努力保障每一位台灣人的安全。

林佳龍提醒，中東局勢仍未緩解，國人非必要暫勿前往以色列、伊朗等地從事商務或旅遊活動，也請在當地的國人務必提高警覺，並持續與駐外館處保持聯繫。

林佳龍最後呼籲，外交工作的推進與維繫以及國人的安全與權益，始終是外交部的注重的首要任務，希望社會各界珍惜這份努力，勿讓錯誤或片面的資訊，動搖國人對外交部的信任，或損害我國和國際夥伴辛苦建立的友誼。

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