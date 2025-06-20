張啟楷自爆「都在聽柯案光碟」打臉黃國昌「示範帶說」黃帝穎：恐害慘柯文哲

台北地方法院5月27日審理京華城容積等弊案，傳喚在押的前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/06/20 14:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌16日在立法院質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊鼎越前負責人朱亞虎的錄音，但他聲稱只是「示範帶」。不過，民眾黨立委張啓楷當日自爆「把整個柯文哲案檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次」的受訪影片，近日在網路瘋傳，引發爭議。對此律師黃帝穎表示，黃國昌和張啟楷害慘柯文哲，操弄偵訊錄音干預審判，對在押被告柯文哲有兩大不利影響。

黃帝穎在臉書PO文表示，洩露閱卷錄音的柯文哲辯護人違反律師倫理，律師遭懲戒將衝擊在押被告柯文哲在審判中的防禦權，立委濫權拿可疑造假偵訊錄音操作輿論公審，明顯「政治干預司法審判」，法官都看在眼裡，這對在押被告柯文哲當然是負面影響。

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黃帝穎指出，張啟楷自爆聽過偵訊錄音打臉黃國昌的「示範帶」辯詞，黃國昌拿可疑變造偵訊錄音質詢法務部長，迄今未向社會交代錄音來源。但黃國昌在節目上稱示範帶是自己製作，民眾黨立委張啟楷卻自爆最近把整個柯文哲案，檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次。

黃帝穎直言，張啟楷打臉黃國昌的示範帶辯詞，等於證實多位非訴訟當事人已取得審判中閱卷錄音，柯文哲的辯護人涉嫌洩露卷內錄音給無關本案訴訟之人，違反律師倫理將依法懲戒，必然衝擊在押被告柯文哲防禦權。

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