批黃國昌違法播偵訊示範帶 民進黨團提案：送紀律委員會從重處分

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

2025/06/20 09:55

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民眾黨團總召黃國昌近日質詢時，公開播放所謂「京華城案偵訊音檔」，藉以批評檢察官的問案語氣，並聲稱這只是「示範帶」。對此，民進黨團於今（20）日院會提案，指出黃國昌涉違反刑法及個人資料保護法，亦有違從政道德及政治誠信，已嚴重傷害國會形象，建請移送紀律委員會從重處分。

立法院今天召開院會，民進黨團一早率先遞案。提案案由指出，鑑於立法委員從事政治活動，應符合國民期待，公正議事，善盡職責，不損及公共利益，不追求私利，「立法委員行為法」第五條定有明文。

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民進黨團說明，黃國昌於16日司法及法制委員會會議中，質詢法務部長「惡檢的問題是否繼續存在？」並以2012年監察院調查報告內容表明何謂惡檢，另質詢法務部長「公開播放偵訊光碟犯了什麼法？」嗣後公開播放了一段錄音檔，藉以說明什麼情形叫做檢察官用恐嚇、辱罵方式進行訊問，於播放完畢後的質詢中始表明播放的內容並非偵訊光碟、僅為「示範帶」云云。

民進黨團認為，惟黃國昌於質詢中就該錄音檔未說明來源、製作方式及是否為經合法程序取得，無法排除係經由剪輯或以人工智慧技術合成的可能。無論該錄音檔案為真實偵訊錄音的節錄內容或所謂的示範帶，執此於國會殿堂公開質疑檢察官有不正訊問情形，恐造成外界錯誤聯想與矚目個案相關，有害於檢察官依法行使職務的信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。

民進黨團說，遑論，倘若以偽造或變造的方式製作疑似檢察官偵訊錄音，並公開散布，使社會大眾誤信為真，亦可能構成「行使偽造、變造文書」等罪責。

民進黨團強調，立法委員利用言論免責權，企圖藉國會質詢以政治力量干擾及影響審判中個案，已為社會所不容，甚且播放虛構的「示範帶」散布錯假及虛偽不實資訊，為國人做了最壞的示範。

民進黨團表示，黃國昌的惡意行為，除涉及違反刑法及個人資料保護法外，亦有違從政道德及政治誠信，已嚴重傷害國會形象，應予以嚴厲譴責，並建請院會將黃國昌移送紀律委員會，請紀律委員會予以從重處分，俾符全國國民的合理期待與信賴。是否有當，敬請公決。

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