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    「示範帶」爭議延燒 林月琴：黃國昌「問政」成了犯法教材

    民進黨立委林月琴。（資料照）

    民進黨立委林月琴。（資料照）

    2025/06/20 10:16

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌16日在立法院質詢時，播放一段疑似檢察官偵訊京華城案被告朱亞虎過程的錄音檔。當下，法務部長鄭銘謙提醒不該播放偵訊光碟，黃國昌則回應是「示範帶」；對此民進黨立委林月琴表示，立法院不是法外之地，黃國昌的「問政」成了犯法教材。

    林月琴在臉書PO文表示，立法院不是法外之地，黃國昌的「問政」成了犯法教材，黃國昌在立法院質詢時播放「京華城案偵訊錄音」，說是「示範帶」，卻無法說明來源、製作方式、是否合法取得。林月琴要問的不只是黃國昌說了什麼，而是他能不能、該不該這麼做？

    林月琴指出，黃國昌今天是立法委員，享有在會期中不受逮捕的豁免權，但這並不代表他可以因此逃避刑責，​若他所播放的錄音是經偽造或變造的，那就屬於偽照電磁記錄，已落入《刑法》行使偽造文書罪的範疇；如果錄音是真的、是律師透過閱卷取得的偵查資料，那麼無故外洩、不當使用，則可能構成妨害秘密罪、違反《個資法》、違反律師倫理，甚至面臨懲戒處分。

    林月琴續指，換句話說，這不是什麼「示範帶」，這是「示範違法」，黃國昌是政治人物，有死忠支持者，他的一舉一動就是社會示範，今天是立委質詢時播放不明錄音顯威風；明天任何民眾作了同樣的行為，可是會觸法、挨告受罰的，黃國昌，你拿著質詢麥克風開免責掛？這像話嗎？挑戰司法，要依法、要有證據、要有程序。今天台灣是民主社會，不是靠輿論審判搞清算的地方。

    林月琴直言，好的老師教你上天堂，壞的老師帶你蹲牢房。黃國昌，請問你要做什麼樣的示範？問政應有專業，這次的事件，讓我們看到的不是專業，而是危險的失控示範。立法院應該是憲政問責的殿堂，不是剪接影片公審個案的舞台，民主需要制度，更需要分際。這一次，我們不因為觀點歧異而提出指責，而是要守住：制度與法治的底線。

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