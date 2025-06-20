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    租金補貼在野批中央「政策跳票又撒幣」何孟樺：建商女婿黃國昌忘了自己是最大元凶？

    民進黨台北市議員何孟樺。（資料照）

    民進黨台北市議員何孟樺。（資料照）

    2025/06/20 10:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕內政部國土署上周函文各縣市政府表示，因「財劃法」修正後地方自有財源增加為由，明年度租金補貼將由中央地方分攤，地方政府需自籌10至40％。在野批評賴政府政治操作，惡扣租金補貼。對此，台北市議員何孟樺表示，黃國昌為什麼裝作忘了，自己就是對租金補貼千刀萬剮，造成困境的最大元兇？

    何孟樺在臉書PO文表示，藍白聯手修改《財劃法》，挪移財源卻沒有處理中央地方分工，讓中央本來可以全額支應的租金補貼，變成可能要請地方共同分攤。沒想到始作甬者之一，建商尊敬的黃國昌同志，居然批評這是「不負責任」？

    何孟樺指出，黃國昌是不是忘記了，在今年1月，正是他與民眾黨團提案，要刪減包含租金補貼在內的「國土管理業務」41億、凍結41億？被我們揭發黃國昌根本搞錯科目，亂刪一通之後，他一面扭曲事實，發動側翼媒體攻擊；一面卻悄悄修改提案，大幅減少刪減，改為凍結41億？

    何孟樺續指，黃國昌是不是忘記了，早在去年12月，中央就曾說明過：《財劃法》修正案如果施行，可能會影響租金補貼業務，需要地方分攤。但在今年三月，他仍舊與國民黨聯手否決《財劃法》覆議案？黃國昌今天還有臉說，租金補貼「對年輕人、低薪小家庭及需要照顧的長者都非常重要」？既然如此，為什麼建商女婿黃國昌每一刀都砍向租金補貼？為什麼黃國昌對中央財政的每一次下刀，都讓這些人痛到有感？

    何孟樺直言，黃國昌為什麼裝作忘了，自己就是對租金補貼千刀萬剮，造成困境的最大元兇？他為什麼裝作忘了，最不負責任的，就是打著科學、理性、務實的名號，創造636億超額統刪，放水藍營搶錢不辦事《財劃法》、癱瘓憲法法庭，還曾經提案刪減租金補貼的建商女婿黃國昌！

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