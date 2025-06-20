遭攔車潑辣椒水襲擊！ 李正皓發文：存在預謀犯罪的可能

名嘴李正皓。

2025/06/20 09:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕政治評論員李正皓19日晚間在台北市內湖區三立電視台外遭陌生男子潑灑辣椒水攻擊，警方目前已受理報案並調閱監視器，追緝犯嫌中。李正皓發出聲明表示，已報完案、去醫院拿驗傷單，手機很多關心的簡訊，先說結論，存在預謀犯罪的可能性，他一切安好。

李正皓在臉書PO文表示，昨日約莫晚間7點他開車載著馬郁雯離開三立，從公司地下停車場開上一樓的時候，突然一位年輕人從車道口衝出來，但因為他車速很慢，距離一公尺之處就已經煞車，該位年輕人隨後佯裝生氣敲車窗要與他理論，趁著他在搖下車窗時對他噴灑辣椒水後逃逸，但由於對方很緊張，大部分的辣椒水都噴灑到車窗，而辣椒水也在逃逸時遺留在現場。

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李正皓指出，事後調閱監視器發現，該名年輕人在五點半時就在公司停車場出口附近徘徊，在他開車上樓時在出口站定位準備（此時停車場出口的警示鈴已經響起），五到十秒後對方無視警示鈴突然往出口衝，事發後簡單沖洗眼睛確認無礙後，他開車前往文德派出所報案，三立附近監視器不少、現場遺留的辣椒水有指紋，相信事情真相很快水落石出。李正皓最後提到，今日新台派將會繼續上線。

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