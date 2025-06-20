新店罷團領銜人吳柏瑋發不自殺聲明、暫避風頭 罷團感謝承擔

新店罷團領銜人吳柏瑋表明要暫避風頭，罷團表示尊重。（摘自臉書）

2025/06/20 09:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區罷團「拔羅波」領銜人吳柏瑋日前在臉書發表不自殺聲明，被其餘公民團體解讀為二階補件遭受地方黑道勢力壓力，吳柏瑋今天在臉書發文指出，坦承最近受到很多壓力，他必須關心自己的安全，現階段要暫避風頭，但是他承諾二階一定會去補件，第三階段也一定要去投「同意罷免」，罷團表示，感謝吳柏瑋的承擔。

吳柏瑋在臉書中澄清，他不清楚現在罷團「拔羅波」的二階補件策略與進展，因為「我不在罷團，公民的意志也不是我可以左右的」」在這邊他也要跟那些打聽他的人說，他說過他對罷免的狀況「完全不知情」是實話，他根本不在罷團裡面。

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吳柏瑋有跟罷團提過，他想要回到核心群組的想法，但很可惜他的要求已經被拒絕，現在他根本無法確認在二階之後，罷團能有什麼策略或方式顧及到他的安全，他沒有辦法參與，也就是說「拔羅波」是公民意志的產物，不是他。

「拔羅波」發言人琪琪說，很感謝吳柏瑋願意承擔責任，即使面臨到地方勢力的威脅，仍然願意協助補件，對於吳柏瑋表示「想要回到核心群組卻被拒絕」的說法，她表示雙方可能還是有些部分需要加強溝通。

琪琪說，罷團的重大決策都有告知吳柏瑋，也很尊重他的意見，相信吳柏瑋都很清楚，今天「反共護台志工聯盟」為聲援吳柏瑋召開記者會，但是吳柏瑋決定不出席，罷團表示尊重。

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