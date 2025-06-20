林思銘質疑中選會讓罷團補件「瀆職」 吳靜怡：連基本制度都搞不清楚

國民黨立委林思銘罷免案二階連署進入補件程序，林思銘昨質疑罷團違法灌水，遭中選會駁斥是法盲等級錯誤神邏輯的謬論。（林思銘辦公室提供）

2025/06/20 09:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委林思銘罷免案二階連署進入補件程序，林思銘昨質疑罷團違法灌水，遭中選會駁斥是法盲等級錯誤神邏輯的謬論。媒體人吳靜怡也發文諷刺林思銘「到底是東吳大學法律學系畢業，還是卡提諾法學院？」質疑林思銘連最基本的選罷法制度都搞不清楚。

林思銘昨開記者會指出，中選會應依法行政，不能再放任罷團持續補件操作。中選會對此回應，補提是法律所定，選務機關依法辦理並無違誤。對於有心人士強調絕不可再給任何補提機會否則就是23個選務機關瀆職，核屬法盲等級錯誤神邏輯的謬論。

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吳靜怡在臉書發文質疑，「林思銘居然要用提告恐嚇公民？結果淪為被中選會定義的法盲！」她批評林思銘，面對補件缺額不到一千件的緊張情勢，不是選擇低調，反而開記者會指控中選會「瀆職」、怒嗆要「提告罷團」，甚至批評整個補件機制是「護航」，被司法判為集體作弊的政黨，此刻還想急著塑造一種「只要誰敢送補件、只要誰敢同意補件，我林思銘就要告你們！」的氛圍。

吳靜怡質疑，林思銘是學法律的，以高度政治化語言痛批中選會是「球員兼裁判的政治打手」，並指控罷免團體「灌水連署、違法湊數」，暴露出林思銘連最基本的選罷法制度都搞不清楚。

吳靜怡強調，依據《公職人員選舉罷免法》，只要罷免案進入審查階段，發現連署份數未達法定門檻，選舉委員會就有責任通知領銜人補提資料與連署份數，這並非「補救特權」，更不是「技術性操作」，而是保障人民行使憲法賦予的政治權利。林思銘卻惡意切割制度，單挑「一階重複者不得二階連署」這一點大做文章，錯誤地宣稱只要有重複，就應該整案撤銷，被中選會認定法盲等級錯誤神邏輯的謬論。

吳靜怡也指出，一名法律人，一再企圖用扭曲的法治觀念影響鄉親，這樣的人適合新竹嗎？她表示在立委競選期間，林思銘強調自己是學法律的，卻是混淆《民法》與《748施行法》的差異，對著鄉親說：「沒有男女可以結婚的規定，也沒有叫做夫妻這兩個字，這兩個字全部被刪掉了」，認為同性婚姻法案顛覆傳統一夫一妻制，如此歧視的言論還不是最離譜，更離譜的就是毒品相關言論，居然在公開場合說：「台灣的法律對毒品這部分，雖然販毒判很重，但是我自己一直覺得，有些人真的，我們給他判太重了！我真的常常同情有些販毒的，每一個人販毒的情況不一，賣一千塊的毒品判他七年，各位，有道理嗎？」

吳靜怡質疑，全國收入最高、平均學歷最高、科技重鎮的選區，居然有這樣的立法委員，各位，有道理嗎？她也提到，這樣的林思銘沒被罷，接著搞不好還想選縣長！並呼籲「不能讓新竹縣都沒有在進步，全台灣最划算的連署行動趕快加入，翻轉國會結構、翻轉政黨壟斷、翻轉新竹未來，罷免林思銘還缺你的連署書！」

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