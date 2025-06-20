黃國昌播偵訊示範帶挨批 黃智賢：意圖圍獵司法、腳踏法律之上

立法院民眾黨團總召黃國昌。（圖擷自臉書）

2025/06/20 11:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團總召黃國昌日前在立院質詢時，公開播放所謂「京華城案偵訊音檔」，之後又聲稱這只是「示範帶」，但同黨立委張啓楷卻又說「把整個柯文哲案檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次」，引發外界質疑。資深媒體人黃智賢對此發文質疑黃國昌無法無天，卻又不肯承擔責任與後果，又說是示範帶，又說「是偵訊帶又怎樣」，根本是「謊話說太多，兜不攏了」。

黃智賢也批評黃國昌，「用政治勢力壓迫司法，包圍法院。用立委質詢權，問自己黨主席貪污案。用言論免責權，播偵訊或假造或變造帶」。

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民眾黨主席兼民眾黨立委黃國昌16日在立院質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢」，在質詢中播放一段「檢察官問案音檔」，引發鄭銘謙不滿提出抗議，後續黃國昌又稱播放的只是示範帶而非檢察官的偵訊音檔，引發外界議論。不過張啓楷於16日接受採訪時曾自爆「我們最近把整個柯文哲案，檢察官訊問的光碟仔仔細細聽了好幾次，發現了太多地方都有不正訊問的地方」。他還提到「今天我們先播放了朱亞虎的部分」，引發外界質疑，「訊問光碟是哪裡來的？」

黃智賢在臉書發文批評，黃國昌的真實意圖是圍獵司法，腳踏法律之上。她諷刺黃國昌「這麼威，很多人豔羨。更多人膜拜。本質是個耍特權的超速仔」。

黃智賢指出，黃國昌在立法院質詢法務部長，說要當場播偵訊光碟。法務部長知道黃國昌這樣做，是囂張違法、無法無天，所以連忙阻止。可是黃國昌不理他，耍威風，爽播了。但在播了之後，又秒切換人格，立刻改口，說播的是示範帶。

黃智賢表示，示範帶是什麼玩意兒？「黃國昌先說要播偵訊光碟，這是說，要播的是，只有法官、檢察官跟被告才能聽的真實偵訊內容」，之後「又立刻改口，說是示範帶，意思是指是模擬的假貨」。對此黃智賢批評黃國昌，「真是喜歡犯罪，無法無天，卻又不肯承擔責任與後果的超速仔」。

黃智賢也質疑，「晚上開直播，又說是示範帶，又說，是偵訊帶又怎樣？黃國昌，到底是甚麼？是真訊帶，還是假造帶？還是變造帶？還是到底有幾重人格？」

黃智賢也諷刺，黃國昌知道玩太大，激怒全台灣法律界，想轉移焦點，還質問稱他沒有說那偵訊或造假或變造帶，是講朱亞虎。對此黃智賢質疑「超速仔要甩鍋了」。

黃智賢也指出，之前包含民眾之聲及民眾黨副秘書長許甫，「可是直接用標題寫惡檢跟朱亞虎」。有媒體更直接在播黃國昌的音檔時，key上朱亞虎的照片。她質疑「黃國昌是刻意用認知作戰，誤導，或帶領所有媒體，到他想要去的方向」。

黃智賢也批評，黃國昌還上廣播洗地，說是自己用AI做的。但她質疑「用AI做，也是變造。也是人格破產、信用破產。也會有法律責任」，並酸黃國昌「謊話說太多，兜不攏了」。

黃智賢也提到，在黃國昌無法無天的播音檔後，民眾黨立委張啓楷更說：「我們把檢察官偵訊柯文哲的光碟，仔仔細細聽了好幾次，今天我們先播放了朱亞虎的部分」，還罵「檢察官鴨霸，高高在上」，好得意哪！

黃智賢也諷刺，「檢察官辛苦辦案，代表人民偵訊，碰到柯皇帝的貪污案，居然沒有跪著查案，居然沒有誠惶誠恐的，卑微且溫柔的偵訊，居然沒有對柯皇帝早晚請安問候，最後，居然膽敢把柯皇帝，給起訴了」、「好大的膽子，一切是檢察官的錯。檢察官就該像民眾黨不分區，為了當立委，不擇手段，踐踏司法才對」。

黃智賢提到，法官協會用黃國昌播偵訊或假造或變造音檔這個惡例，以及一位法官的發言被剪輯在網路的例子，說明為什麼法庭不可以直播。她也強調，「事實上，直播洩漏太多個資。包含原告、被告、檢察官、法官、證人，這些個資，一旦上網，將根本不可能被保護。社會根本沒有能力，可以保護相關人的個資，與隱私，與自由，與安全」。

黃智賢也質疑，直播的內容更可以被各方人馬，依照不同意圖，善意或惡意，或無聊，或好玩，或為流量，或收錢辦事，或要公關擺平，而剪輯、變造、特效，甚至刪除、修改。可以對原告跟證人施壓、可以對檢察官跟法官施壓、可以在輿論帶風向。

黃智賢直言，黃國昌現在不就是要捏造檢察官不法的假象嗎？不就是要施壓司法嗎？不就是要讓人民以為，柯文哲被欺負了嗎？對此她批評「奇怪了。偵訊時，哪個柯案被告，沒有律師陪同偵訊？如果不法，柯被告一大隊伍的金牌律師，為什麼不在法庭上提出？」、「因為，根本騙不倒法官。只能騙不懂法律，只看短影音的草。事實上，柯文哲根本是被司法特權包圍的。只有他踐踏司法。而不是司法壓迫他」。

黃智賢在文末也批評，「用政治勢力壓迫司法，包圍法院。用立委質詢權，問自己黨主席貪污案。用言論免責權，播偵訊或假造或變造帶」、「所以，黑道詐團賣毒品殺人放火的，通通學起來。要多送錢給政客，最好自己搞個黨，詐騙選，圈幾個立委。這樣，才可以踐踏法律，魚肉人民，做小皇帝」。她也譏諷「詐團，跟黃國昌學著點」，並再度重申「問題是，黃國昌播的音檔裡，檢察官偵訊，哪來的檢察官威脅恐嚇？」

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