打臉黃國昌示範帶 張啟楷自爆聽「訊問光碟」好幾次 小草留言痛罵

民眾黨立委黃國昌因日前在立院質詢時播放疑似偵訊的錄音檔，引發外界質疑，他後續雖聲稱「示範帶」，同黨立委張啓楷（見圖）卻又自爆聲稱「把整個柯文哲案檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次」、「我們先播放了朱亞虎的部分」，引發大批網友嘲諷。（資料照）

2025/06/20 08:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌因日前在立院質詢時播放疑似偵訊的錄音檔，引發外界質疑，他雖聲稱只是「示範帶」，同黨立委張啓楷卻又自爆聲稱「把整個柯文哲案檢察官訊問的光碟，仔仔細細聽了好幾次」、「我們先播放了朱亞虎的部分」，引發大批網友到他的臉書洗版嘲諷，甚至連白營的支持者也看不下去，怒批「你幹嘛打臉示範帶」。

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌日前質詢法務部長鄭銘謙時，播放一段疑似檢方偵訊音檔，被鄭銘謙當場提出抗議後，才宣稱只是「示範帶」，但因來源不明，還遭外界質疑「是不是AI生成的？」

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不料同黨立委張啓楷於16日接受採訪時曾自爆，聲稱「我們最近把整個柯文哲案，檢察官訊問的光碟仔仔細細聽了好幾次，發現了太多地方都有不正訊問的地方。」他還提到「今天我們先播放了朱亞虎的部分」，批評檢察官詢問時態度非常「鴨霸」、高高在上，這段內容也被網友挖出來，並質疑張「你光碟是哪裡來的？」

張啟楷昨晚則在臉書發文，稱「因與國昌主席、館長合體直播撞期，今日阿楷直播暫停一次」，還搭配一張「大翻車梗圖」。對此有許多網友留言諷刺「這個圖自嘲好笑」、「委員的小編加雞腿」、「暫停直播是不是因為自爆聽過偵訊音檔要開會收尾？」、「你們整個黨真的像小丑」

也有網友質疑為何會有偵訊光碟，「所以錄音帶到底是AI做的還是偷偷幹來的」、「你光碟是哪裡來的？所以黃國昌在那邊扯什麼示範帶，現在看起來好像不是這麼一回事嗎？」、「偵查不公開，你們還可以聽錄音檔？」、「為何有偵訊光碟，還自己承認就是朱亞虎，做違法的事還能鬼扯」、「拜託你～～剩下的錄音檔一定要陸續公佈！」。

除了大批網友嘲諷，也有白營支持者留言怒嗆張「身為民眾黨的立委，卻下重手爆破我們的國昌主席，你究竟是何居心？嚴重懷疑你是綠營的臥底」、「你為何要陷害黄國昌？」、「有人知道一覺醒來發現黨被自己炸了是什麼感覺嗎？」、「你幹嘛打臉示範帶」。

時常分享民眾黨批評政府資訊的粉專「民眾講堂-全民參與共榮平台」，更留言砲轟「張啓楷請問你何時？在哪裡仔仔細細、反覆的聽過偵訊光碟？是什麼張口就來亂講的壞習慣？為了搏眼球講話都不用經過大腦的是不是？」、「是誰跟你說台灣民眾黨會陸陸續續公布錄音檔？台灣民眾黨有什麼錄音檔？誰授權你這樣講？自己胡扯不道歉自己承擔，裝死轉移焦點，為什麼黃國昌要去承受你胡扯之後的髒水？」

張啟楷昨晚則在臉書發文，稱「因與國昌主席、館長合體直播撞期，今日阿楷直播暫停一次」，還搭配一張「大翻車梗圖」。對此有許多網友留言諷刺「這個圖自嘲好笑」、「委員的小編加雞腿」。（圖擷自臉書）

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