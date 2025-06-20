中國藉金門牡蠣、馬祖淡菜「洗產地」 政院：召集相關部會研商

行政院表示，後續將再針對媒體報導關於馬祖淡菜洗產地問題召集相關部會研商。（資料照）

2025/06/20 08:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近年持續對台灣海域進行灰色地帶侵擾，金廈海域卻爆出違法蚵棚，馬祖淡菜也有同樣的問題，對岸將已養大的淡菜掛到我國業者養殖場，侵入我國水域送貨，除了「洗產地」，也形成國安漏洞。行政院表示，後續將再針對媒體報導關於馬祖淡菜洗產地問題召集相關部會研商。

媒體報導，馬祖部分業者買中國淡菜掛養2至3個月後採收，出現速成「即掛即收」，由馬祖業者向中國業者訂貨後，對岸將已養大的淡菜掛到我國業者養殖場，如此一來中國淡菜搖身一變成為馬祖淡菜，對岸業者侵入我國水域送貨，也形成國安漏洞。

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農業部漁業署養殖漁業組長陳文深表示，去年農業部已與連江縣政府合作，行政院食安辦今年2月也訪視，縣府承諾在今年22戶的牡蠣或淡菜養殖戶，都能完成追蹤追溯，流向就能透明化。

至於金廈海域爆出違法架設蚵棚連綿數公里，金門縣府認為，查報拆除違法蚵架的經費龐大，也沒有專業船舶與人力，執行過程更可能衍生兩岸衝突，建議採取2005年的模式，准許中國漁民進入非法養殖區自拆蚵架，再由海巡單位全程監管。不過，行政院表示不會同意。

政院人士表示，金門海域違法牡蠣養殖問題存在已久，海巡署自2008年至2025年即查獲多起中國船隻走私牡蠣或非法越界採補案件，政府不會容忍非法牡蠣養殖問題繼續存在，成為犯罪走私或洗產地的溫床，將積極處理違法蚵架，但因其成因及拆除複雜，後續將再針對執行方式及拆除後之處置等細節問題進行討論。

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