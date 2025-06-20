遭威脅發不自殺聲明 罷藍委羅明才領銜人吳柏瑋：一定會去補件

新北市新店區罷團拔羅波領銜人吳柏瑋（面對鏡頭者）日前發出不自殺聲明，引發議論。（摘自臉書）

2025/06/20 08:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市推動罷免藍委羅明才的領銜人吳柏瑋，近日發出不自殺聲明，後續傳出因為二階連署尚需補件，有黑道人士暗示吳柏瑋不要積極連署，使吳柏瑋萌生退出意念。吳柏瑋今晨也再度發文說明原委，並強調「我一定會去補件，罷免會一定會成案」。

吳柏瑋繼發出不自殺聲明後，今晨也在臉書發文指出，擔任領銜人期間就收到不少風聲要他注意人身安全，在第二階段要進入補件階段，更深刻的接收到了來自地方的「關心」，有多組人馬找上他，希望他不要補件，他也才為此發出不自殺聲明。

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吳柏瑋也指出，他曾說過他對罷免的狀況「完全不知情」是實話，因為他根本不在罷團裡面，並指「我跟罷團提出我想要回到核心群組的想法，但很可惜我的要求已經被拒絕，現在我根本無法確認在二階之後，罷團能有什麼策略或方式顧及到我的安全，我沒有辦法參與」。

吳柏瑋也強調「我也不可能停止罷免，因為這不只是我一個人的期待，更是三萬四千多人的盼望，是為了新店迎來乾淨而安全的機會，我決不放棄」、「二階我就算沒在決策群內，我也送件了，沒有對不起任何人，也不會對不起自己的良知，所以地方的各位，不要再為難我」，並指「我一定會去補件，罷免會一定會成案。第三階段也一定要去投同意罷免」。

吳柏瑋發文全文如下︰

我是罷免羅明才的領銜人吳柏瑋：

幾天來，我都在焦慮中度過，雖然我在擔任領銜人時就非常清楚，自己面對的是一個有著黑道背景的立法委員，從一開始也有不少風聲要我注意人身安全，但一直到近期，或許是因為第二階段要進入補件階段，我深刻的接收到了來自地方的「關心」，不管善意或是放話，我都如實的接收到了。

【我已經盡力周旋，希望能讓罷免順利成案】

大約是從上上周開始，有多組人馬透過我的地方人脈找上我，表示希望我不要補件，從找我吃飯到聊天，再到這周開始有人透過第三方對我表達關心，也有許多地方上熟識的長輩因為擔心我的安全告知了我現在的風險，我只能跟大家說，在第二階段確定要補件之後，我收到了許多壓力。

沒錯，有人約了我吃飯，而且基於給對方面子避免激怒與得罪我必須出席，而我也在不激怒對方的前提下明確的表示我的立場，原本我以為這樣就可以讓大家清楚我的態度，但很可惜，我沒有想到有人比他們更急。

禮拜一（16），我收到了另一個第三方的通知，又有人來洽談希望我停止罷免，也間接的關心我的人身安全，但這一次，我判斷赴約是有高風險的，在這次我明顯的感受到他們急了，我沒辦法確定他們會不會做出過度的行為，所以我選擇暫避風頭。（當然也是因為我這周在處理工作的結案，比較忙）也因此當天傍晚我就發出了一篇不自殺聲明，我想這是不得不的方案，因為我需要自私的保證自己的安全，這點我需要請大家諒解。

所以，在補件完成之前，我會繼續躲好，請大家諒解。

【我不在罷團，公民的意志也不是我可以左右的】

在這邊我也要跟那些打聽我的人說，我說過我對罷免的狀況「完全不知情」是實話，我根本不在罷團裡面。

在面對來自地方的關心時，我跟罷團提出我想要回到核心群組的想法，先前我從來沒有提過，但這次對我來說能夠參與討論與決策，我才能知道實際狀況，我想保護好自己，不然在我不知道罷團有什麼規劃的狀況下，我真的很焦慮。

但很可惜我的要求已經被拒絕，現在我根本無法確認在二階之後，罷團能有什麼策略或方式顧及到我的安全，我沒有辦法參與．．．

也就是說「拔羅波」是公民意志的產物，不是我。

所以找我要求停止罷免，是不會有效果的

但我也不可能停止罷免

因為這不只是我一個人的期待

更是三萬四千多人的盼望

是為了新店迎來乾淨而安全的機會

我決不放棄

二階我就算沒在決策群內

我也送件了

我沒有對不起任何人

也不會對不起自己的良知

所以地方的各位，不要再為難我。

【希望大家諒解，我不是一個自私自利的人】

我不否認，此時此刻的我很難受，也很害怕

面對這些關心，我真的有過「不然我就躲起來好了」的想法

但這樣我的良心過不去

如果我不補件，我對不起社會大眾

但如果我補件，我不知道接下來還要面對什麼

我現在只能在二階補件完成之前保護好自己

然後安安全全的把補件送進去

讓罷免能夠成案

請大家諒解，我真的沒有自私自利

我想回去罷團核心，希望能夠讓自己能夠多少掌握一下自己的安全

我想罷免羅明才，因為如果沒有罷免成功，秋後算帳我應該也逃不掉

我想，我應該沒有對不起任何人了，對吧?

【最後】

我一定會去補件，罷免會一定會成案

第三階段也一定要去投「同意罷免」

請諒解我

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