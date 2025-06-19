為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨「偽造連署抄寫行情表」曝光！宜蘭報酬最高 台北最寒酸

    張益贍發文曝國民黨「偽造文書抄寫行情表」，目前宜蘭「行情最高」。（資料照）

    張益贍發文曝國民黨「偽造文書抄寫行情表」，目前宜蘭「行情最高」。（資料照）

    2025/06/19 23:55

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭地檢署偵辦罷免民進黨立委陳俊宇幽靈署案，今天（19日）偵結起訴國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人。政治評論員張益贍在臉書貼出「國民黨偽造文書抄寫行情表」點出，國民黨宜蘭黨部黨工抄一張可得到1000元到1500元，報酬最高；反觀台北市黨部則「只有眼藥水」。

    宜蘭地檢署今天一口氣起訴林明昌等12人，直批「集體式作弊」。張益贍發文PO出起訴書新聞稿內容，「檢方指出，縣黨部接獲國民黨中央下令，需於今年2月3日取得罷免陳俊宇第一階段所需的3653份提議人名冊，縣黨部認為難在短時間達成，1月22日由林明昌、俞凌傑及陳堅豐下令黨工1月23、24日到縣黨部會議室集合抄寫黨員名冊，兩天完成約4000份，再以時薪100到150元計算，由陳堅豐自林明昌提供的零用金中，支付每名黨工1000至1500的報酬，並於2月19日由不知情的李惠玲等人到中選會提交，使得罷免案通過一階審查」。

    張益贍整理出「國民黨偽造文書抄寫行情表」，宜蘭縣黨部「1000元～1500元。目前最高」；新北市黨部「1000紅包」；台南市黨部「3元、2元」；台北市黨部則是「只有眼藥水」。

    貼文引來大批網友留言，忍不住吐槽，「朱立倫要切腹啦！丟臉死了！」、「越藍的地方越便宜，甚至免費兼自備眼藥水，是巧合嗎？」、「重點在第二段：接獲國民黨中央下令」。也有網友開玩笑說，「會不會造成國民黨員大量移居宜蘭？」、「眼藥水還是自備的吧？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播