國民黨「偽造連署抄寫行情表」曝光！宜蘭報酬最高 台北最寒酸

張益贍發文曝國民黨「偽造文書抄寫行情表」，目前宜蘭「行情最高」。（資料照）

2025/06/19 23:55

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭地檢署偵辦罷免民進黨立委陳俊宇幽靈署案，今天（19日）偵結起訴國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人。政治評論員張益贍在臉書貼出「國民黨偽造文書抄寫行情表」點出，國民黨宜蘭黨部黨工抄一張可得到1000元到1500元，報酬最高；反觀台北市黨部則「只有眼藥水」。

宜蘭地檢署今天一口氣起訴林明昌等12人，直批「集體式作弊」。張益贍發文PO出起訴書新聞稿內容，「檢方指出，縣黨部接獲國民黨中央下令，需於今年2月3日取得罷免陳俊宇第一階段所需的3653份提議人名冊，縣黨部認為難在短時間達成，1月22日由林明昌、俞凌傑及陳堅豐下令黨工1月23、24日到縣黨部會議室集合抄寫黨員名冊，兩天完成約4000份，再以時薪100到150元計算，由陳堅豐自林明昌提供的零用金中，支付每名黨工1000至1500的報酬，並於2月19日由不知情的李惠玲等人到中選會提交，使得罷免案通過一階審查」。

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張益贍整理出「國民黨偽造文書抄寫行情表」，宜蘭縣黨部「1000元～1500元。目前最高」；新北市黨部「1000紅包」；台南市黨部「3元、2元」；台北市黨部則是「只有眼藥水」。

貼文引來大批網友留言，忍不住吐槽，「朱立倫要切腹啦！丟臉死了！」、「越藍的地方越便宜，甚至免費兼自備眼藥水，是巧合嗎？」、「重點在第二段：接獲國民黨中央下令」。也有網友開玩笑說，「會不會造成國民黨員大量移居宜蘭？」、「眼藥水還是自備的吧？」

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