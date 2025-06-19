舉辦英王生日晚會 英駐台代表包瓊郁：台英關係像「威士忌」

英國在台辦事處19日晚間舉行英國國王查爾斯三世（King Charles III）生日慶祝晚會。（英國在台辦事處提供）

2025/06/19 21:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國在台辦事處今（19日）晚舉行英國國王查爾斯三世（King Charles III）生日慶祝晚會。英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Johns）致詞表示，台英關係年年都在穩健深化，台英之間的相互信任、民主規範與自由等，讓台英彼此靠近。

包瓊郁致詞時以「威士忌」比喻台英關係，指出台英關係正在蓬勃發展，且年年都在穩健深化；共享經濟契機與作為雙邊、全球夥伴維護和平與基本自由，是台英夥伴關係的兩大支柱。

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包瓊郁指出，台英關係的核心價值為相互尊重與信任、民主規範與自由、經濟契機與務實精神，還有對茶的熱愛，她認為，這些價值最能讓彼此靠近。

包瓊郁也提及下週將在台北開幕的英國藝術家威廉・透納畫展，透納的其中一幅作品「Ullswater from Gowbarrow Park」，讓她想到台灣的千島湖，千島湖訴說著台灣的內涵，不只務實地作為一個水庫供應台北的用水與電力，更是個如詩如畫、絕美的地方。

包瓊郁最後引述英國國王查爾斯三世過去仍是威爾斯親王時曾說，「人類有能力將世界推向崩潰邊緣，但我們同樣擁有將世界恢復平衡的力量」，她認為，這番話在當今世界更顯得意義深遠，在歐洲與台灣皆是如此。

外交部長林佳龍致詞則說，感謝英國公開聲明支持台灣國際參與並重申台海和平的重要性，且英國昨日藉由派遣英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」（HMS Spey）通過台海，持續維護台海航行自由，明確傳遞台海和平對英國與歐洲至關重要的訊息。

英國在台辦事處指出，今晚舉辦的英國國王查爾斯三世生日慶祝晚會也邀請外交部長林佳龍、立法院副院長江啟臣、國安會秘書長吳釗燮、行政院政委楊珍妮、國發會主委劉鏡清等人出席，一同慶祝英國國王官方生日，並慶祝英國與台灣不斷擴大與深化的雙邊關係。

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