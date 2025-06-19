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    首頁　>　政治

    台灣旅客赴菲律賓觀光7/1起免簽證 外交部：誠摯歡迎

    持台灣護照人士到菲律賓觀光，7月可免簽證停留14天。圖為桃園機場。（資料照）

    持台灣護照人士到菲律賓觀光，7月可免簽證停留14天。圖為桃園機場。（資料照）

    2025/06/19 20:36

    〔中央社〕菲律賓政府今天發布公告，自今年7月1日起，持有台灣護照者可免簽證入境菲國停留14日。外交部晚間表示，誠摯歡迎，將有助深化台菲兩國在經貿、投資及觀光等領域的交流合作。

    菲律賓駐台代表處馬尼拉經濟文化辦事處今天在官網公告，自2025年7月1日起，持台灣護照人士如以觀光為目的入境菲律賓，可免簽證停留14天。期滿不得延期，且不得改換其他簽證類類別。

    外交部晚間發布新聞稿表示，為提升民眾赴海外商旅便利，以及促進與友好國家的互動交流，是外交部及駐外館處的重點工作。

    外交部指出，部長林佳龍6月13日出席菲律賓國慶酒會時，代表政府宣布再度延長菲國民眾免簽1年。菲國現以互惠原則，開放持台灣護照民眾免簽入境，將有助深化台菲兩國在經貿、投資及觀光等領域的交流合作。

    外交部說明，本案歷經多年來兩國政府積極協調交涉，終獲得成果，這不僅是政府相關部會及民眾的共同努力，更是外交部推動「總合外交」的具體實踐。外交部長林佳龍對菲國政府務實推動台菲關係，表示肯定。

    外交部也提醒，民眾停留菲律賓期間務必遵守當地法規，注意自身安全，如果遇到急難需要協助，請撥打駐菲律賓代表處緊急聯絡電話，以獲得必要協助。

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