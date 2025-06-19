凌濤稱「密件編列2218萬元給黑熊」 消防署打臉：從未規劃或曾採購黑熊防災包

國民黨國政基金會副執行長凌濤（左）、國民黨發言人鄧凱勛（右）19日召開「避難包界的愛馬仕，裝的是玻璃心反對大惡罷，就是反對中國雙標熊」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/06/19 20:11

〔記者鄭景議／台北報導〕黑熊學院推出每盒售價1,380元的「防災必BEAR盒 LIGHT版」引發關注，國民黨國政基金會副執行長凌濤今（19日）質疑，內政部曾以「密件」編列2,218萬元預算，指定補助黑熊學院等特定團體採購救難包，批評此舉圖利特定人馬、價格離譜，是在「發國難財」。對此，內政部消防署嚴正澄清，從未規劃、也從未採購黑熊防災包，呼籲外界勿再散布不實謠言。

凌濤指出，這筆2,218萬元的預算若用來購買黑熊防災包，只能買到約1萬6千個；但若由政府自行大量採購其他款式，預算足以讓7萬4千名國人受惠。他批評內政部「雙標」、「高價」、「不實惠」，幸好當時國民黨在預算審查中守住關卡，否則全民恐得為這批「紅熊包」買單。

請繼續往下閱讀...

對此，消防署今日發布聲明駁斥，強調從未規劃、採購黑熊學院的防災包，也未曾對外推薦任何品牌或認證商品。消防署提醒，近日已有電商平台自稱其商品「符合內政部建議規格」，這是子虛烏有，籲民眾購買時務必提高警覺，勿受騙上當。

消防署也指出，無論購買哪種品牌或價位的防災包，最重要的是培養防災意識與自救準備能力。署方會持續透過「消防防災館」網站、社群平台及各類宣導活動，提供避難包建議清單，協助民眾依需求客製裝備。

消防署最後再次強調，任何業者若假借內政部或消防署名義銷售產品，恐違反《公平交易法》第21條及第42條，最高可處2,500萬元罰鍰，呼籲廠商勿以身試法，也請民眾慎選資訊來源，避免受誤導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法