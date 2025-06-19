中共以「南島語族起源於福建」對台統戰 梁文傑：所有人起源於非洲

陸委會發言人梁文傑打臉中國說，所有的人都是起源於非洲，難道我們都要回去非洲尋根嗎？（記者陳鈺馥攝）

2025/06/19 20:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共近年不斷以南島語族起源於福建，藉此對台統戰宣傳。陸委會發言人梁文傑今天反批，如果把南島語族界定成來自中國大陸，在中共語言裡是表示，他們也是炎黃子孫、同宗同祖。我們認為不要有什麼政治目的，不然的話，所有的人都是起源於非洲，難道我們都要回去非洲尋根嗎？這個沒有必要。

海峽論壇舉辦期間，中共官方16日在福州舉行體現「閩台一家、中華一體」的「兩岸各民族攜手向未來活動」，邀請台灣原住民族代表、台灣中研院院士李壬癸等學術界人士與會。

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有台灣少數民族代表在會上致詞聲稱，兩岸民族文化息息相關，千山萬水也阻擋不住兩岸交流，這是因為民族的根已經深入地下幾千層；台灣原住民原有16個族，現在增加一個西拉雅族，但不管是那個族，都是中華民族大家族的一員，「龍的血脈比什麼都親」。

中共在活動下設三個分論壇，主題分別為「閩台民族領域融合發展的實現路徑」、「閩台各民族青年共好」、「中華民族共同體視域下的南島語族研究學術論壇」，針對中共主張的南島語族「福建起源說」和「台灣擴散論」展開論證。

對於中共拿「南島語族起源於福建」對台統戰，梁文傑在陸委會記者會指出，關於南島語族的起源，其實他不是專家，但是國際學界的通說或主流看法，都認為南島語族的起源是台灣。所謂起源於福建，當然是中國學界的看法，背後也是配合政治的需要。

梁文傑批評，如果把南島語族界定成來自中國大陸，在中共的語言裡就是表示，他們也是炎黃子孫、同宗同祖，但我方認為「科學歸科學」，科學一定要在國際上得到大家認可，不是有權力的人說了算。

梁文傑強調，我們認為不要有什麼政治目的，不然的話，其實所有的人都是起源於非洲，難道我們都要回去非洲尋根嗎？這個沒有必要。

另外，中國人民銀行、中國國家外匯管理局日前提出金融12條措施，聚焦「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路」，其中包括推動更多符合條件的福建台資企業在中國上市。

梁文傑說，所謂12條惠台政策之中，有一條是推動在福建的台灣企業上市，我們知道在福建，特別是漳州有很多台灣大型的石化業，但大家要知道，這些投資到目前為止，都沒有一個是有盈利的。

梁文傑舉例，台聚在古雷特區投資了快500億元，2024年就認列虧損28億，然後連續六季都虧損，實際上台聚為了古雷特區的跟中石化合作的案子，應該已經叫苦連天，也反映在股價上。

梁文傑示警，以石化業或能源來講，現在是中國的產能全開，對於台灣相關企業來說，光是去中國投資就要很謹慎，「你以為會賺錢，其實現在人家的產能開出來，價格都比你低非常多，這個真的要注意！」

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