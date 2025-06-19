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    台中3藍委罷免案二階須補件 綠議員力助連署：扼止立院脫序行為

    中市原縣區三罷區告急，黨團請議員們協助連署。（記者蘇金鳳攝）

    中市原縣區三罷區告急，黨團請議員們協助連署。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/19 19:46

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中選會昨天公告，中二、中三及中八罷免案二階連署約少2000至3000份，民進黨中市議會黨團請議員每人針對各區協助連署20份，多位市議員都表示會全力配合，全力協助連署，讓六選區的罷免投票能一起舉行，以扼止立法院集體瘋狂脫序的行為。

    中選會昨天宣布，中二顏寬恒立委罷免案不足2267份；中三楊瓊瓔立委罷免案，不足3464份；中八江啟臣立委罷免案，不足2465份，這三區都是原縣區。由於此3區的二階連署一直未達安全門檻，民進黨中市黨團日前請議員每人每一區再連署20份。

    中西區市議員江肇國表示，台中市6個罷免區從二階就是團結聯合作戰，在二階署過程中，該3區連署，服務處就交出了1千多份，現在是比較緊張的階段，他及助理會對所有認識的朋友會再打一次電話，務必要達成目標，只有中市6區全過，才能扼止立法院集體瘋狂脫序的行為。

    中西區市議員黃守達則表示，民進黨團現在就在衝2、3、8選區的補件，黨團也已下軍令狀，每一個議員想辦法在這段補件時間收集連署書，服務處在二階時每一個選區都收，這一次補件也不例外，會號召市區的朋友來協助，請這3區的親朋好友們來連署，而且昨天中選會說中二選區少2千多份，罷團經盤點後少1千份，補件要10天，1天100份，10人1人拉10份就有機會，民進黨很有信心，服務處就是一個連署站，會在最後10天拚出來。

    西屯區市議員陳淑華表示，目前原縣區的3選區收件告急，現今仍持續收件，二階連署時，她的服務處都代收連署書，也都收到中二、中三及中八連署書，現今3選區要補件，會呼籲自己選區的支持者去找這3選區的朋友，她服務處也有代收，要在最後階段衝上來，讓六選區一起投票。

    北屯區的議員謝家宜表示，會請認識的朋友，在此3區的親朋好友，把3個選區的二階連署書一起衝出來，一起進3階的投票。

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