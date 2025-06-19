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    彙整中國「懲獨22條」1年來恫嚇舉措 陸委會：中共形塑長臂管轄假象

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    2025/06/19 19:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台祭出「懲戒台獨22條」將屆滿一週年，陸委會發言人梁文傑今天強調，中共這些懲獨措施企圖形塑對台長臂管轄的假象，製造台灣民眾的寒蟬效應，操作對台灣的統戰分化，這些舉措對台灣人民沒有任何拘束力，也不可能改變台灣民眾捍衛自由民主的決心。

    中共去年6月發布懲獨22條意見，該法確切定義四種行為屬於「分裂國家行為」。一、發起建立台獨分裂組織，策劃制定台獨分裂行動、綱領、計劃、方案，指揮台獨分裂組織成員或者其他人員實施分裂國家，破壞國家統一活動。二、透過制定、修改、解釋、廢止台灣地區相關規定，或透過公民投票等方式圖謀改變「台灣是中國一部分」的法律地位。

    三、透過推動台灣加入僅限 主權國家參加的國際組織，或對外進行官方往來，軍事聯繫等方式，圖謀在國際社會製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」；四、利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲篡改「台灣是中國一部分」的事實，或者打壓支持兩岸關係和平發展和「國家統一」的政黨團體人員。

    梁文傑在陸委會記者會表示，去年6月21日，中共發表所謂「懲獨22條」，引發台灣人民強烈的反感。彙整近1年來，中共藉懲獨22條做了好幾件事，第一件是去年8月7日國台辦開設懲獨專欄，列出以往公布的台獨份子，並提供舉報信箱。

    梁文傑指出，去年10月14日，中共將沈伯洋、曹興誠及黑熊學院列入台獨頑固份子，禁止沈伯洋、曹興誠及其家屬進入中國和香港、澳門，限制黑熊學院及沈伯洋和曹興誠的關聯機構與中國有關組織、個人進行合作。

    梁文傑談及，第三個是今年3月17日，中共國安部公布四名資通電軍的個資，並主張終身追責。3月26日，國台辦又開設台獨打手幫兇的舉報信箱，並點名舉報人員包括內政部長劉世芳、立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，以及台北地檢署檢察官林達、林俊廷，以及曹興誠、史書華、「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源。

    梁文傑細數，6月5日中共宣布對沈伯洋的父親進行懲戒，同時中共廣州市公安局發布通告，懸賞通緝20名資通電軍人員，6月11日國台辦又說，就我國政府要求中配提出除籍證明一事，希望受打壓迫害者進行舉報，要對迫害中配的台獨打手幫兇依法追責、依法嚴懲等。

    梁文傑進一步，陸委會要強調，中共這些懲獨措施是企圖形塑中共對台灣長臂管轄的假象，製造台灣民眾的寒蟬效應，操作對台統戰分化，這些舉措對於台灣人民沒有任何拘束力，無助於兩岸良性互動和相互理解，也不可能改變台灣民眾捍衛自由、民主的決心。

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