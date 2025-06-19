中配不具結也不除籍 梁文傑：不會逕註銷台灣身分 但最後仍須處置

陸委會發言人梁文傑說，中配若沒有向主管機關提出申請具結或延後，屆時還是必須要有處置。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/19 18:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕移民署日前發函通知中配，3個月內補繳「喪失原籍證明公證書」，否則撤銷在台戶籍登記，陸委會也公布「具結」替代方案，受理日期到6月30日止。陸委會發言人梁文傑今天說，6月30日是申請截止期限，若未申請具結，也沒有辦除籍，不會逕行註銷台灣身分，若最後仍連絡不到或拒不見面，還是必須要有處置。

梁文傑指出，6月30日是我們提出來，可以讓中配他們申請具結或延後，6月30日是申請截止的期限，不是本專案完成期限。申請期限是從4月21日宣布到6月30日為止，在此期間內有提出申請的個案，移民署都會逐案審查，也會逐案通知申請人審查的結果，以及需要配合辦理的事項。

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梁文傑強調，如果你一直沒有提出申請，也沒有向我們提出「到底有什麼理由沒有辦法回去」，對我們來說，因為註銷一個人的台灣身分非常重大，主管機關會盡可能設法聯繫當事人了解沒有申請，也沒回去辦除籍的原因，再做後續處置，我們不會逕行註銷台灣身分。

梁文傑提醒，到現在確實有一些中配，我們聯繫不到她，她也沒有向主管機關提出申請，要用具結或延後的方式，或者有什麼疑難雜症，我們會盡量連絡到當事人，但是如果最後真的聯絡不到或拒不見面或是怎樣，屆時還是必須要有處置。

梁文傑也說，另外有一些中配朋友，因為政府要求提出除籍證明，她乾脆選擇放棄台灣身分，這樣案例也是有的。

此外，台北上海雙城論壇按照慣例，今年輪到台北市長要到上海回訪。關於政府對於雙城論壇立場？梁文傑說，政府立場一向是支持合於規範、對等尊嚴，然後不預設政治前提的交流。雙城論壇是一個城市交流，我們向來態度是只要聚焦在市政的本質及都市治理，我們就樂見。

梁文傑提及，到目前為止，台北市還沒有提出要赴中參加雙城論壇的申請案，所以相關規劃請去詢問台北市政府，而到目前為止，申請案還沒有提出來。

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