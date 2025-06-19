控歐陽霆濫用個資、造謠抹黑 林思銘委任律師提告

國民黨立委林思銘。（林思銘辦公室提供）

2025/06/19 18:25

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委林思銘今天才召開記者會表示要對罷團灌水非法補件提告，現又進一步針對新竹縣議員歐陽霆非法濫用個資、惡意造謠抹黑，意圖操弄罷免案一事，委任律師提告。

林思銘表示，歐陽霆及罷團成員自投入操作罷免案以來，不僅再次惡意捏造「300張未繳罰單」、「欠繳稅款」等不實指控，企圖誤導民意，甚至公然散播「一年超過300張罰單、幾乎天天違規」等荒誕無稽說法，目的就是為煽動仇恨、拼湊罷免連署書。完全無視社會信任與法律界線。

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林思銘試問，如果真有其事，監理機關依法早強制移送執行署扣薪，在長達9年的情況下，他又怎會安然無事？這些莫須有的指控，早已不攻自破，謠言終究無法掩蓋真相。

林思銘指出，歐陽霆身為議員，不僅信口雌黃、惡意捏造，甚至公然散播虛假資訊，試圖混淆視聽、誤導民意。日前歐與罷團更在新竹縣竹北市東興國小門口設攤進行罷免連署，對一位僅因表達反對意見的母親進行言語攻擊，甚至將影片上傳網路公審。這種針對孩子家長的謾罵肉搜的行為，不僅令人震怒，也已嚴重逾越社會通念所能容忍的底線。

林思銘進一步指出，歐陽霆身為民意代表，卻知法犯法，未經本人同意非法查詢他的身分證字號，並上網調閱個人資料，接著再惡意散播、扭曲事實，已明顯違反「個人資料保護法」。這樣靠偷查個資的方式來抹黑不僅不道德，更是絕對無法容忍的違法濫權。

林思銘示警，如果連立法委員的個資都能如此輕易被非法取得、濫用，那未來一般民眾的個資，豈不是更加不堪一擊？林思銘絕對不能接受，也絕不會認同這樣惡劣的盜用個資行徑。

林思銘說，過去對於歐陽霆長期的抹黑造謠、惡意攻擊與無端指控，有支持者對他說：「如果你再不提告，就是在默許他的惡劣行為。」這句話讓他深受震撼。他可以承受無理的政治攻擊，但不能容忍一位善良民眾因說出真話、表達真實意見而遭受到嚴重霸凌。這已不是政治攻防，而是對公民社會民主的踐踏。

林思銘表示，為捍衛個人權益與社會正義，他已委任律師依法對歐陽霆提起刑事告訴，絕不寬貸、絕不退讓。凡是違法濫用個資、惡意散播謠言、操弄罷免者，他都將依法追訴到底，堅決反擊，正義不能沉默，真相終將昭彰。民主不能被抹黑踐踏，法治絕不容許偷查個資者逍遙法外。

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