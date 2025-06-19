國安漏洞！立委籲拆金廈海域非法蚵架 陸委會：執行方式研究中

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/19 18:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕金廈之間水域存在連綿數公里的蚵架，違規養殖面積超過50公頃，不時有中國漁船越界採收，形成執法灰色地帶及國安漏洞。立委呼籲，國安單位應強硬處理，不能再放任中國透過非法蚵架，對我禁限制水域蠶食鯨吞。陸委會發言人梁文傑今天說，政策上確定要做處理，但執行方式和負責執行機關，還在研究中。

對於金廈海域爆出違法架設蚵棚連綿數公里，海巡署昨指出，金馬澎分署於2023年起數度函請地方漁政主管機關要求拆除違法蚵架，但協調未有具體結果，海委會主委管碧玲去年11月啟動跨部會研商，因事涉複雜，報請行政院政務委員召集中央、地方跨機關協調會議，迄今關鍵在於金門縣府有不同考量。

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金門縣府產業發展處則回應，查報拆除違法蚵架的經費龐大，也沒有專業船舶與人力，執行過程更可能衍生兩岸衝突，建議准許中國漁民進入非法養殖區自拆蚵架，再由海巡單位全程監管。

對於金門縣政府的建議，梁文傑在陸委會記者會說，關於金門違法蚵架的問題，當初金門縣政府核准的牡蠣養殖區大概是4公頃，在此區域外的所有的蚵棚都是違法的。

梁文傑比喻，政府如果在一個地方允許做攤販市場，大家可以看到常常會延伸出去非常多，多出來的面積比原來核准還要大，當然是違規違法，所以政策上確定要做處理，但是執行方式和負責執行的機關，還在研究中。

梁文傑進一步說，因為它牽涉到要用船，然後要有足夠的人力和工具，把這麼大片的違法蚵架把它清除，不是很簡單的事。

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