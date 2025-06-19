中國駐以色列使館宣布撤僑含台胞 陸委會：我外交部沒有撤僑

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/19 17:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕以色列與伊朗開戰陷入戰火，中國駐以色列大使館今日發布「關於在以色列中國公民撤離登記」的通知，宣稱自6月20日起協助有撤離意願的中國公民分批轉移撤離，持台胞證亦可登記。對此，陸委會發言人梁文傑說，我外交部並沒有做出撤僑決定，中共在形塑保護台灣人民的形象。

6月19日，中國駐以色列大使館發布通知表示，當前以伊衝突持續加劇，人員傷亡不斷增多，局勢變化存在巨大不確定性，不排除進一步惡化的可能，大量外國公民已經或準備撤離。

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中國駐以色列大使館稱，綜合考慮當前形勢、路線安全、通關便捷、機票充足等因素，自6月20日起協助有撤離意願的「中國公民」分批轉移撤離，擬乘坐大巴車經貝京口岸（位於以色列埃及邊境）出境，已開放人員登記。登記人員須持有中國護照或旅行證，含港澳特區護照、台胞證。

以色列20台人循陸路離境

梁文傑在陸委會記者會說，相關業務屬於外交部的權管範圍，外交部長林佳龍部長上午表示，現在大概有270多位國人在以色列，我駐以色列代表處都有聯繫跟掌握，現在有20人已循陸路離境；在伊朗的話，我國僑民有9人，其中已經有3人撤離。

梁文傑指出，每一次國際上有發生這種狀況時，中共都會宣布台灣民眾持台胞證可以向中國使館求助，但是這件事情到目前為止，我國外交部並沒有做出撤僑決定，目前狀況是在以色列的台灣人，如果有需要的話，外交部會幫他們協助安排。

針對中國駐外領事館吃台灣豆腐，開放讓台灣民眾持台胞證登記撤僑。梁文傑說，這個不是現在才開始，不管是日本震災或印尼南亞海嘯，這是中共一向的態度及做法，中共在形塑保護台灣人民的形象，而外交部都會保護我們僑民。

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