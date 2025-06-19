陳玉珍喊中共打來「她會去談判」 梁文傑：給中共看笑話

藍委陳玉珍近日上節目聲稱，若中國打過來「會去直接和中國談判」。（資料照）

2025/06/19 17:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國近來頻繁示警中國企圖以武力征服台灣，國民黨立委陳玉珍近日聲稱，若她是金門縣長，中國打過來「我一定會去和他談判」。針對地方首長戰時能否跟中共談判？陸委會副主委梁文傑今日強調，內部吵來吵去，給中共看笑話。希望不分台澎金馬，大家團結一致，面對外來侵擾時，大家都能一致堅定保衛中華民國。

陳玉珍上《鄉民大學問》節目大談兩岸話題，她認為中共雖然一直文攻武嚇、沒有鬆口放棄武力犯台，但遲遲沒動作代表有所顧慮，「也許是民族情感上，覺得是一家人不打」，或擔心開戰會嚴重影響中國經濟。

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有來賓問及，若解放軍選在金門登陸或要求投降，你會怎麼做？陳玉珍回應，若那時自己是金門縣長，「我一定會去跟他（中國）談，你拿下金門的目的在哪裡？把我們建立成統戰樣板，還是拿下金門後很快要去攻台灣（本島）？我一定會做這樣的對話」。

陳玉珍更說，國防部的說法是「金馬等外島只要發生戰爭，就是要獨立作戰，因為太遠了救不到，我們飛彈、飛機都在澎湖，如果被佔了，我們國家是沒辦法救援的，我5年前剛開始沒辦法接受，但我知道這也是事實，我們邊線的阿兵哥不夠！」

對於陳玉珍認為和中央政府求救沒用，金門縣府要獨自去和中國協商，若這樣做是否觸犯兩岸條例？梁文傑在陸委會例行記者會說明，他不太想評論陳委員講的這些話，因為中共就是要看到台灣內部分歧越亂越好，所以講這些話，內部吵來吵去，其實對台灣的民心士氣是不好的，給中共是看笑話。

梁文傑強調，兩岸條例第5條之3有規範各級地方政府非經陸委會授權，不得與中方以任何形式協商簽署協議，但要強調的是，這個是平時的法律規範，如果發生像陳玉珍委員所說那種狀況，那時台灣面臨緊急狀態，或者已經不再是平時的法律現狀，所以那時用的法律條文，可能不是兩岸條例。

梁文傑呼籲，還是希望台灣不分台澎金馬，大家團結一致，面對這個外來侵擾的時候，大家都能夠一致堅定的保衛中華民國。

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