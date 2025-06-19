無視電動公車起火 簡舒培批市府政治操作無視公安

簡舒培批評蔣萬安團隊只政治操作，無視公安。（記者何玉華攝）

2025/06/19 18:31

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府本週二（17日）市政會議傳出官員抱怨被特定綠營議員惡意索資，公務員不堪其擾掀起離職潮，市政會議變成吐苦水大會；民進黨議員簡舒培說，16日晚間北市發生電動公車起火事故，所幸無人受傷，但這樣威脅到市民出行安全的交通事故，竟未受到北市府市政會議的重視討論，討論焦點反而是「議員索資」，整個市府淪為政治操作機器，沒把市民公安放在眼裡。

簡舒培在臉書貼文表示，根據台北市公共運輸處提供資料，電動公車的耐用年限為8年，全市目前共有858輛電動公車，與起火的電動公車同型號的有114輛，車齡都在4年以內；公運處週二下午就對外表示，起火原因仍待調查，同型號114輛都已完成充電系統檢查，僅2輛測出異常。但有了解電池檢測的廠商認為，電池健康度、絕緣檢測很耗時，半天檢查114輛電動車是不可能的任務，擔心公運處這麼快的檢查速度是有確實檢查，還是便宜行事？

請繼續往下閱讀...

簡舒培更指出，市府的市政會議一向不公開的，會後媒體報導的會議內容只能是市府內部傳出。當前一天才發生電動公車起火事故，市府在幫這場市政會議劃重點時，竟然隻字不提公車起火事件，而是抱怨綠營議員索資。甚至，蔣萬安迄今也完全未針對公車起火有任何公開發言，對這樣攸關出行安全的公共交通案件，台北市民都相當重視，蔣萬安竟然漠不關心、毫不在乎，是打算直接放生市民嗎？

簡舒培進一步提到週一檢方起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人因罷免案涉嫌偽造文書案，蔣市府就操作「議員索資」政治性議題，顯然想模糊國民黨集體偽造文書的焦點，以及蔣萬安417帶頭違法衝北檢的行為，凸顯蔣萬安團隊重視政治議題高於市政議題的本質。

簡舒培說，蔣萬安從剛上任不時說著「專心市政」，第一屆任期還沒結束，就已經滿腦子政治算計，不是陪著國民黨立委反罷免，就是放話打壓議員監督，從食安、虐兒、性平到行政中立，蔣團隊都扣分扣到不及格，「專心市政」已不是他的具體作為，而是不想回答問題時的罐頭回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法