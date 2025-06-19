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    中國大型拖船「聯合海工5001」進入我國海域 不見任何單位阻攔

    中國拖船聯合海工5001號，進入我領海動機不明。（網路照）

    中國拖船聯合海工5001號，進入我領海動機不明。（網路照）

    2025/06/19 19:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國大型拖船「聯合海工5001」，不知道拖帶什麼東西，大剌剌進入我國領海，但恆春海巡隊PP3559艇，竟以收不到船隻訊號，就無下文，Taiwan ADIZ 提出警訊，認為「聯合海工5001」動機不明，尤其若拖帶大型軍事武器，或展開灰色侵擾，破壞我國海底電纜，都應展開嚴密監控及攔截查詢。

    據了解，「聯合海工5001」是離岸拖船，指的是在近海或公海作業，為大型船隻或海上設施提供拖曳、牽引、推動、定位和支援服務的船隻。離岸拖船通常具有強大的引擎和推進系統，以及堅固的船體結構，能夠應對惡劣的海況和長時間的作業。

    Taiwan ADIZ提供航行軌跡圖顯示，「聯合海工5001」18日由中國廈門出海，沿著澎湖海域，今（19）日一路大剌剌開至台灣高雄外海，離澎湖最近是在七美外海16海浬，但沿途如入無人之境，沒受到任何阻攔或我國海巡隊欄檢查詢。

    其實船舶查詢碼412XXXXXX、413XXXXXX、414XXXXXX，這3組MMSI多為中國籍船舶，但近來中國船舶進入台灣海域，都會關閉船舶辨識系統，連中國海警船越過海峽中線，在中線以東都會刻意關閉，動機不明，澎湖海巡隊表示並未接到通報，因此不知道相關狀況。

    中國拖船聯合海工5001，軌跡圖大剌剌進入我國領海，如入無人之境。（Taiwan ADIZ 提供）

    中國拖船聯合海工5001，軌跡圖大剌剌進入我國領海，如入無人之境。（Taiwan ADIZ 提供）

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