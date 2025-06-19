馬英九大讚習近平「脫貧」成就 陸委會：6億中國人月收低於1千人民幣

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/19 17:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九訪中，大讚中共總書記習近平讓近億中國人民「脫貧」，是古今中外罕見成就。他昨天參觀林覺民故居時，向革命烈士林覺民及民族英雄林則徐致敬，兩度哽咽落淚。陸委會發言人梁文傑今天說，在中國許多地方，有6億中國人民月收入低於人民幣1000元，中國的「脫貧」還必須很努力。

馬英九出席海峽論壇大會後，17、18日一連兩天在國台辦主任宋濤陪同下，參訪福建省「脫貧攻堅」示範地下黨鄉、寧德時代公司、福州市三坊七巷及林則徐紀念館、林覺民故居。

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馬英九在林覺民故居參訪時一度哽咽，感性提及「與妻訣別書」。參觀台灣會館時，馬特別朗讀1925年孫中山逝世後，北京大學台灣同學會獻上的輓聯「三百萬台灣剛醒同胞，微先生何人領導；四十年祖國未竟事業，舍我輩其誰分擔」，忍不住哽咽落淚，情緒潰堤。

對此，梁文傑在陸委會記者會指出，馬英九盛讚習近平讓一億中國人民脫貧，這個「脫貧」是習近平上台以來，非常自豪的成就。但要跟大家報告，依照中共在2020年提出的標準，所謂「脫貧」是讓一億人的年均收入超過4000元人民幣，就叫做「脫貧」。

梁文傑進一步說，每個月收入300多人民幣，以這樣的收入來講，不管在什麼地方都不能夠說已經脫貧，這只是一個最低的底線。

梁文傑指出，中國的發展非常不平均，在上海可能吃1頓飯要人民幣2萬、3萬、5萬、10萬。按照前國務院總理李克強的說法，在中國許多地方，有6億中國人民月收入低於人民幣1000元，所以中國的「脫貧」還必須很努力，這個不均等的發展必須努力把它消滅。

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