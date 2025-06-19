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    王鴻薇錯指罷團破壞看板未道歉 「山除薇害」批：離民意越來越遠

    王鴻薇看板遭男子酒醉後破壞，王鴻薇質疑有政治目的，也批罷團切割。（資料照，罷免團體「山除薇害」提供）

    王鴻薇看板遭男子酒醉後破壞，王鴻薇質疑有政治目的，也批罷團切割。（資料照，罷免團體「山除薇害」提供）

    2025/06/19 17:07

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨立委王鴻薇設於台北市民權東路、吉林路口設廣告看板遭到破壞，指控疑似罷團、青鳥、側翼下手。不過警方過濾監視器畫面發現是32歲陳男酒後破壞，他也否認有政治目的。對此，被影射搞破壞的罷團「山除薇害」今（19日）發聲明批評王鴻薇至今沒道歉，將離民意願來越遠。

    王鴻薇看板遭破壞，警方循線找到涉嫌破壞的陳男，他供稱酒醉後一時興起，才破壞看板，無政治目的。王鴻薇今天受訪說，根據過去經驗很可能是罷團、側翼或青鳥所為，也質疑「真的沒有政治動機」？批罷團激發政治仇恨，出事就切割。

    對此，「山除薇害」發聲明說，王鴻薇看板遭到破壞後，假意報案卻不提告，反以社群發文影射罷團涉案、經揭露後悄悄換圖並改為提告，以致警方重複作業；最終警方找到嫌犯，確認非罷團所為，但王不願認錯並為罷團洗刷冤屈。

    「山除薇害」說，罷團無辜受牽連，從未缺席地配合說明、主動呼籲委員報案找出犯案者，卻得不到一個為民服務的民意代表一句真心的道歉，團隊對王不願面對錯誤早已司空見慣，這也讓大眾再次見識中山、北松山居民是怎樣面對與民意背道而馳的立委。

    「山除薇害」批評，王鴻薇為了個人的自尊心，一次次錯失與民眾誠懇對話的機會，選擇以誣指與對立來面對異議，這樣的政治態度，終將離中山北松山的民意愈來愈遠。

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