美顏妹赴中遭亂關4天 陸委會：被中共抽中就可能住看守所

台灣美顏工作者「南珠」拍片自述，去上海突然被女公安抓去驗尿，驗出陽性，被白白關了4天。（圖擷取自Threads）

2025/06/19 17:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣美顏工作者「南珠」拍片自述，去上海入境通關時，遭中國公安帶去驗尿，驗出陽性，被白白關了4天。陸委會發言人梁文傑今天說，在泰國使用大麻合法，關於中國政府可不可以對在境外合法的行為懲罰，特別是外國人在外國的合法行為，「但中共不太管這件事，只要它抽到了，你就可能在看守所住好幾天」。

南珠談及，中國威脅她不能拍，但她偏要，如果不拍的話，台灣人可能就白白被欺負了。上次去上海的時候，就突然被抓去驗尿，那時只是要辦快速通關，中方就叫了兩個女公安把她帶去驗尿，驗出來竟然是陽性。

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南珠指出，10天前她才剛去泰國，因為在泰國大麻是合法的，自己沒有抽大麻，只是喝了一杯有大麻成分的飲料。而且她在合法的地方做合法的事，最多是把她遣返回台，「但我錯了，我被白白關了4天」。

南珠說，被上手銬那一刻，她很不淡定，直接就哭了，心想「為什麼會上我手銬」，因為我們不是在中國土地做違法的事，而是在合法的地方做合法的事，即便是入境台灣，政府也沒有資格抓，但反正他們（中國）就是抓了。

另一名男性友人則說，他被關了12天，因為自己有坐骨神經痛有吃藥，結果驗出來陽性，整個大傻眼！重點是對方還不給他看報告，並嗆說「你看不看都一樣」，完全不聽他解釋。

對此，梁文傑在陸委會記者會指出，關於這一位美顏工作者「南珠」，我們會想辦法跟她公司聯繫了解。從她拍的影片來看，應該是先到泰國旅遊，然後飛到上海去，因為這幾年泰國大麻合法化，中國政府為了防堵在泰國使用毒品，有採取一些措施，凡是去泰國旅遊回到中國時，可能會在機場抽查驗血驗尿，不光是針對中國人民，外國人也一樣，只要被抽驗，就有可能被拘禁。

梁文傑舉例，曾經有一位福斯汽車高管德國人，因此被拘禁好幾天。當然有人認為在泰國使用大麻是合法的，中國政府可不可以對於在境外合法的行為施以懲罰，特別是外國人在外國的合法行為，「但中共不太管這件事，只要它抽到了，你就可能在看守所住好幾天」。所以要提醒大家，有相關狀況要特別注意。

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