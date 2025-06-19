以伊衝突升溫 賴總統令執政團隊：加強戒備、穩定物價

賴總統已指示國安團隊及行政部門就可能風險加強戒備、嚴密應處，並確保物價穩定、民生物資無虞。（資料照）

2025/06/19 16:17

〔記者陳昀／台北報導〕以色列、伊朗衝突升溫，恐衝擊全球物價及油價，我政府昨舉行國安高層會議討論應變計畫；總統府表示，賴總統已指示國安團隊及行政部門就可能風險加強戒備、嚴密應處，並確保物價穩定、民生物資無虞，政府全面掌握情勢，以維護國家利益與國人安全，請國人放心。

針對伊朗和以色列的衝突，外交部長林佳龍稍早在立法院表示，全球的油價、物價可能受到戰事影響，政府都有密切關注，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰都有召開會議，昨天國安高層會議也對此作出各種應變計畫，會陸續對外宣布。

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總統府發言人郭雅慧表示，總統日前在例行安全簡報會議已指示國安團隊及行政部門，就整體情勢發展，以及在安全、國際關係及對全球總體政經情勢的可能風險，做好充分而即時的掌握，加強戒備、嚴密應處。總統也請行政院持續關切國際原物料、能源油價、民生用品等相關物價維持穩定，確保民生物資供應無虞。

郭雅慧表示，面對地緣政治與國際情勢變化，我政府對於相關狀況皆有全面掌握，並與各方友盟持續保持高度緊密聯繫，以維護我國國家利益，確保我國人安全無虞，請國人放心。

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