被曹興誠嗆不敢辯論！ 徐巧芯回應願接戰......地點卻選這裡

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/06/19 16:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人曹興誠今（19日）在臉書發文，嗆徐巧芯不敢出來辯論，只敢躲在她的同溫層裡謾罵叫囂。對此，徐巧芯直接在下方留言表示願意公開辯論，不過地點卻選在「不演了新聞台」，而曹興誠則直接回：「哪個新聞台？」

曹興誠今日在臉書發文表示，自大罷免運動開始以來，國民黨就傾全黨之力，對他和總統賴清德、立委沈伯洋等人進行各種人身攻擊；卻從不辯解他們自己沒有投共賣台。他們犯下「人身攻擊」的邏輯謬誤，非常明顯。

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曹興誠說，因為理虧，國民黨不敢和罷免志工公開辯論，也就可以理解。媒體人趙少康不敢跟他公開辯論，說叫他找徐巧芯。但事實上他老早就邀請徐巧芯出來公開辯論，但是她不敢出來，只敢躲在她的同溫層裡謾罵叫囂。

曹興誠說，如果徐敢出來公開辯論，他會公布影片，讓大家看見，徐以前罵傅崐萁是病毒，後來竟然撲在這個病毒身上哭訴。「我會問她，是傅崐萁不再是病毒？還是徐巧芯自己已經變成了病毒？就這麼一問，她就倒了。所以她絕對不敢出來公開辯論。」

文章發出後，徐巧芯現身在下方留言：「昨天我公開說了，來不演了新聞台辯論，我在這裡等你！隨時奉陪！來吧！這次不要再像去國民黨門口鬧場一樣苗頭不對就跑啊！」而曹興誠則回應：「哪個新聞台？」

不演了新聞台為媒體人朱凱翔經營的頻道，相關新聞被轉至PTT後，鄉民紛紛表示：「什麼不選選這個朱凱翔」、「不演了性騷台」、「只能去不演了的場子辯論 不就是躲在同溫層了」、「要公道一點怎不找謝震武的」、「曹興誠的意思不是公辦電視辯論會嗎？」

不久之後，徐巧芯再度留言表示：「不然我還有一場6/22的政策說明會，歡迎您來現場辯論，也是全程直播！把自己說的這麼屌，應該不會怕吧？應該不會覺得自己比Grace還弱吧？」

曹興誠說，如果徐敢出來公開辯論，他會公布影片，讓大家看見，徐以前罵傅崐萁是病毒，後來竟然撲在這個病毒身上哭訴。（資料照）

國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人曹興誠今（19日）在臉書發文，嗆徐巧芯不敢出來辯論，只敢躲在她的同溫層裡謾罵叫囂。對此，徐巧芯直接在下方留言表示願意公開辯論，不過地點卻選在「不演了新聞台」，而曹興誠則直接回：「哪個新聞台？」（擷取自曹興誠臉書）

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