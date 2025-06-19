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    國民黨宜縣黨部主委林明昌等3人遭求處重刑 理由曝光

    國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌被檢方起訴。（資料照）

    國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌被檢方起訴。（資料照）

    2025/06/19 15:41

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人涉幽靈連署，今天遭宜蘭地檢署起訴，檢方認為林明昌、縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐等3人位居黨部核心，林明昌明明知情卻推諉卸責、否認犯行，俞及陳則護主心切，雖坦承抄寫犯行，但對林涉案部分極力迴護，向法院求處從重量刑。

    林明昌上月遭檢方約談後，以80萬元交保，俞凌傑、陳堅豐則在4月就被調查且遭法院羈押迄今，預計20日召開接押庭，對於3人遭檢察官求處重刑，檢方認為他們蓄意偽造提議罷免資料，無異是踐踏先前合法選舉制度，更侵犯憲法保障公民參政的權利。

    檢方調查，林明昌等3人位居縣黨部領導地位，均有決策權，林不僅知情偽造名冊一事，更指示要小心辦理送件，還親自找人掛名領銜人，並給黨部10萬元零用金支出抄寫名冊的報酬，還在收支領據上核章，證據確鑿仍推諉卸責，矢口否認涉案。

    檢方指出，俞凌傑、陳堅豐雖坦承抄寫犯行，但對林明昌涉案部分極力迴護，亦未完整交代犯罪經過，且有串證、滅證之舉，以少數人的非法犯行，凌駕原選區選舉人的真實意志，危害國會立法委員身分的安定性，進而造成社會動盪，因此建請院方予以3人從重量刑。

    國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑遭法院羈押。（資料照）

    國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑遭法院羈押。（資料照）

    國民黨宜蘭縣黨部總幹事陳堅豐遭法院羈押。（資料照）

    國民黨宜蘭縣黨部總幹事陳堅豐遭法院羈押。（資料照）

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