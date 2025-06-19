陳玉珍誇口共軍攻台「自己直接與中國談判」 違法言論讓網友炸鍋

國民黨立委陳玉珍近日上節目聲稱，若中國打過來「會去直接和中國談判」，其言論不僅被同場來賓台北市議員苗博雅斥責「違法」，也引發網友炎上。（資料照）

2025/06/19 16:17

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陳玉珍稱「台海開戰她要跟中共談」 林右昌：滑天下之大稽

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國解放軍對台戰備動作動作頻頻，加上美國政府和國會高層近1個月以來，至少3度公開就中國對台軍事威脅發出示警，讓各界擔憂台海爆發衝突發生。然而，國民黨立委陳玉珍近日上節目聲稱，若中國打過來「會去直接和中國談判」，其言論不僅被同場來賓台北市議員苗博雅斥責「違法」，也引發網友炎上。

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據了解，陳玉珍與苗博雅日前受邀參加網路節目《鄉民大學問》，當節目談及兩岸話題時，陳玉珍覺得中共雖然一直文攻武嚇、沒鬆口放棄武力犯台，但遲遲沒動作代表有所顧慮，「也許是民族情感上，覺得是一家人不打」，或是擔心開戰會嚴重影響中國經濟」，之後有民眾提問，若解放軍選在金門登陸或發函提出投降選擇，她會怎麼做？

陳玉珍表示，若當時的自己是金門縣長，「我一定會去跟他（中國）談，你拿下金門的目的在哪裡？把我們建立成統戰樣板，還是拿下金門後很快要去攻台灣（本島）？我一定會做這樣的對話」，還聲稱國防部如今的說法，金馬等外島只要發生戰爭，就是要獨立作戰，因為太遠了救不到，「如果被佔了，我們國家是沒辦法救援的，我5年前剛開始沒辦法接受，但我知道這也是事實，我們邊線的阿兵哥不夠！」

陳玉珍認為，屆時和中央政府求救沒用，所以金門要變成「獨立機關」去和中國協商，不過她的這番說法與認知，立即被同場來賓苗博雅斥責「委員，這是違法的」，但她出聲反駁對方，宣稱，「戰爭的時候，怎樣讓我的百姓安全，才是最重要的！」。對此，苗博雅火力全開，立即搬出台灣現有法律規定來當場教育陳玉珍，指出依照《兩岸人民關係條例》規定，地方縣政府不可未經授權、去和中國談政治協議。

陳玉珍急忙出聲打斷對方，「違背法律我去關我也甘願，只要我人民不受傷！」，但苗博雅則持續淡定指出，「就像以前金門823砲戰，金門縣也不可以單獨去和共產黨談，你這樣講的話，823砲戰全國軍民上下一心、來反共的過去這些歷史情何以堪？」，陳玉珍辯駁，「以前整個中國都是我們的，還想反攻大陸」，但被苗博雅以歷史紀錄打臉，「823砲戰時哪有大陸都是我們的？就是已經到台灣了才823砲戰啊！」

節目曝光後，陳玉珍辯駁過程中不斷急忙喝水、慌張打斷對話的舉動，與苗博雅全程淡定、口齒清晰對答，形成強烈對比畫面，引起網友熱議與吐槽，「演都不演了呢」、「視法律為無物ㄟ」、「這種人就是內奸呀！」、「看來她要直接帶著整個金門投共了」、「用人民來包裝她的親共投降主義」、「少拿人民的命當劍使了，想跟中共投誠就自己去投」、「難怪陳玉珍提的出離島建設條例這種替中國開後門的法案」、「犯法還有理由吵鬧？你以為憲兵是家裡的擺設嗎？你那個叫做叛亂罪」。

另外，有網友查詢全國法規資料庫官網，在「內亂罪」的部分清楚明文寫出，第100條「意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，處7年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑」、「預備犯前項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑」。

有網友查詢全國法規資料庫官網，在「內亂罪」的部分清楚銘文寫出相關罰責。（圖擷取自「全國法規資料庫」官網）

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