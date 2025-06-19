提議罷免陳俊宇正副領銜人 僅是「掛名」均不起訴

宜蘭「滿城封宇」提議罷免綠委陳俊宇的領銜人李惠玲獲檢方不起訴。（資料照）

2025/06/19 15:32

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署針對綠委陳俊宇罷免幽靈連署案，今天起訴國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人，原列被告的「滿城封宇」提議罷免正副領銜人李惠玲及官天德，調查後發現因僅是「掛名」均獲不起訴。李惠玲回應感謝司法還她清白，但對於是否繼續擔任二階罷免領銜人，以人在外縣市為由不願多談。

宜蘭檢方偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，4月發動首波搜索，領銜人李惠玲、副領銜人官天德遭約談，訊後各以20萬元、15萬元交保，經檢察官近2個月調查，發現2人僅為名義上的正副領銜人，查無證據參與偽造。

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檢方指出，林明昌見抄寫偽造提議人名冊數量龐大，且未尋獲名義領銜人，擔心未實際擺攤募集一事會遭外界質疑，指示要小心辦理送件，因此和前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐找到李惠玲並拜訪，林明昌更親自致電官天德，最後獲得2人同意出名擔任領銜人與備補領銜人。

檢方調查，李、官2人不僅為名義上正副領銜人，也是林等3人在抄寫偽造名冊後才擔任，印章更由縣黨部刻印，並保存在辦公室內，依現有證據難以認定李、官知悉，加上審酌相關被告供述及證人證述後，認為犯罪嫌疑不足。

李惠玲對於獲不起訴部分，感謝司法還她清白，強調在民主機制下，還給他們一個公平，因人在外縣市，對於是否會繼續擔任二階罷免領銜人不願多談，僅回應「不方便講。」

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