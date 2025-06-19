陳玉珍稱「台海開戰她要跟中共談」 林右昌：滑天下之大稽

對於國民黨立委陳玉珍宣稱如果台海開戰她是金門縣長，她將去跟中共談，今天到花蓮玉里協天宮參拜的民進黨秘書長林右昌直呼滑天下之大稽，批評無厘頭且違法。（記者花孟璟攝）

2025/06/19 15:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中選會將在明天（20日）開會審定大罷免二階段查對結果，扣除需補件及查對較晚的6案，估有25案有機會宣布通過，公布前夕，民進黨秘書長林右昌密集跑花東，今天上午到花蓮玉里鎮協天宮參拜，並參加公民宣講，被問到國民黨立委陳玉珍昨發言稱「開戰將找中共談」，林右昌直呼「滑天下之大稽」，認為陳玉珍說法很無厘頭，且大家都知道，陳玉珍和傅崐萁一樣，在立院「說中共想聽的話、做中共想做的事」。

國民黨立委陳玉珍有意參選2026年金門縣長，昨天陳玉珍在網路節目中被問到，如果中共對台開戰，解放軍要金門投降，如果妳是縣長會怎麼做？陳玉珍說，真的開戰第一線會是金馬，如果她是金門縣長，「她一定站出來跟大陸談」，就算違法也沒關係。此話一出馬上被主持人反問「不先跟中央討論」？同台的台北市議員苗博雅也打臉「妳這樣違法」、「依照兩岸人民關係條例，地方政府不能未獲中央授權就跟中共談政治協議」。

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但陳玉珍強調，因為國防部先前曾在報告中提到，金馬外島在開戰時要獨立作戰，就算找台灣談也是太遠、救不到，所以她一定會去跟對方談，因為戰時怎樣讓百姓安全才重要。

林右昌今天到花蓮被問及看法，林右昌認為，陳玉珍這樣的說法很無厘頭，而且也不符合相關法律規定，更何況陳玉珍一直以來「和傅崐萁一樣，都是在唱和中共的說法」，他們利用台灣的自由民主、在國會殿堂上做中共想做做的事情、說中共想說的話，「我想大家都可以知道他們的意圖」。林右昌認為，陳玉珍這樣的說法是「滑天下之大稽」。

另外，針對國民黨主席朱立倫昨在國民黨中常會批評，司法檢調「辦藍不辦綠、小案大辦，司法變政治鷹犬及打手」，而宜蘭罷綠委死亡連署案今天也被起訴，林右昌強調，朱立倫是在刻意混淆視聽，司法從來都沒有辦藍不辦綠的問題，只存在國民黨罷綠連署高達95%的抄襲跟偽造的問題，「到現在朱立倫還死不認錯，也不向社會道歉」，他認為，朱立倫對不起所有的國民黨員，更對不起國民黨的先賢先烈。

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