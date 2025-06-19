台東拜關公 林右昌：傅崐萁幹的所有壞事 黃建賓都有份

民進黨秘書長林右昌（中）下午到台東東凌宮拜關公，批黃建賓是不忠不義的傅隨組織成員，請台東人罷免之。（記者黃明堂攝）

2025/06/19 16:03

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨秘書長林右昌今天下午至台東參拜關公，直指國民黨花蓮立委傅崐萁是不忠不義的首惡，台東黃建賓也學壞了，傅幹的所有壞事，黃通通都有參與，呼籲台東人站出來投票罷免黃建賓。

林右昌下午到台東市博愛路東凌宮聖帝廟，與縣黨部主委張鈺晨、縣議員黃治維、行政院東辦執行長洪宗楷等人參拜關聖帝君，隨後向協助公民團體推動罷免立委黃建賓二階連署的黨公職人員表達感謝。

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林右昌說，在全國大罷免行動中，台東是第一個送出二階連署的選區，且連署比例高達144%，這是令人非常想不到的，在台東有這麼多民眾對國家的未來麼關心，也看非常清楚。去年四月立委傅崐萁從中國回台之後，立法院就亂成一片，很多過去建立的法制、遊戲規則及議事規範被打破，這是非常可惜的。

林右昌說，關聖帝君代表的是忠義精神，傅崐萁是台灣亂源的首惡，是中國的傀儡玩偶，是亂台的根源，毀憲亂政、親中投共，削弱國安、掏空台灣，這是不忠不義。傅崐萁是首惡，其他被罷免的立委則是傅隨組織，包括台東的黃建賓。

林右昌說，有些人可能疑問：黃建賓又沒做什麼？事實上，傅崐萁幹的所有壞事，黃建賓也學壞了，通通都有份。明天下午，中選會就會公布罷區及投票日期，他來台東除了感謝民進黨公職支援公民團體協助完成二二階連署，也請他們成為未來後盾，後天10點黨公職人員也會站出來街頭宣講，請台東人站出來讓不適任立委離開位置，為台東、台灣，也為國民黨除害。

民進黨秘書長林右昌（中）下午到台東東凌宮拜關公，批黃建賓是不忠不義的傅隨組織成員，請台東人罷免之。（記者黃明堂攝）

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