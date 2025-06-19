新竹市府臉書直播高虹安反罷免 民進黨團告涉圖利4罪

針對竹市府「官方臉書」日前直播反罷免活動，竹市議會民進黨團今午到新竹地檢署，按鈴控告竹市府涉嫌違反「貪污治罪條例圖利罪」等。（記者廖雪茹攝）

2025/06/19 16:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市長、立委雙罷進入第三階段，民眾黨日前舉辦造勢力挺高虹安與鄭正鈐，卻使用竹市府「官方臉書」直播，新竹市議會民進黨團痛批是「公器私用」，今午到新竹地檢署，按鈴控告竹市府涉嫌違反「公務人員行政中立法」、「公職人員利益衝突迴避法」、「選罷法」，以及「貪污治罪條例圖利罪」等，並要求城市行銷處長林昱志下台負責。

竹市議會民進黨團與竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）總部發言人林志潔和領銜人戴振博等，昨午到新竹地檢署按鈴提告。民進黨團總召、市議員陳建名表示，竹市府用公務經營的官方臉書粉絲專頁，基本上算是公家部門的資源，卻拿來協助特定的政黨、特定的政治人物來從事罷免活動的宣傳，明確的違反了貪污治罪條例中圖利樣態的相關罪嫌，所以他們今天走到新竹地檢署來告發。

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陳建名說，昨天他也在市議會，質詢包含邱臣遠代理市長以及臉書粉專的市府主管機關、即城市行銷處處長林昱志，直到昨天已事過5天了，邱和林仍是對於觸法行為與緣由，一問三不知，難怪市民罷免高虹安的聲音這麼強烈！所以在法律的追究上以及在行政的處分上，我們絕對會追究到底；為了全體市民，一定要讓市府維持行政中立。

新竹市議會民進黨團會後也發布，竹市府「公器私用」違法使用竹市府「官方臉書」直播，市府事後竟推卸責任給廠商「操作不慎」；對此，黨團痛斥高虹安團隊根本是「集體法盲」！更質疑如果沒有邱臣遠的授意、沒有市府小編的同意，民間廠商如何能串流官方臉書，高虹安就是「市庫通黨庫」的現行犯！

律師林君鴻具狀表示，利用公家資源經營的粉絲專頁，用來協助特定政黨人士從事罷免活動宣傳，這樁違法事實至少涉嫌違反「公務人員行政中立法」、「公職人員利益衝突迴避法」、「選罷法」，以及「貪污治罪條例圖利罪」。

民進黨團重申，高虹安多次利用公家資源為個人涉貪停職做反罷免宣傳使用，如今更公然用市府官方資源直播反罷免活動，顯示新竹市政府的運作已癱瘓、失能，號召市民三階罷免要投「兩個同意」，下架貪污高虹安與賣台舔共的鄭正鈐，讓新竹市重回正軌。

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