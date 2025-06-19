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    13縣市提訴願討地方補助 政院：靜待結果做相應處理

    因總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方一般性補助引發地方反彈，行政院今（19）日表示，目前已有13個縣市提出訴願，後續靜待訴願委員會審查，再根據結果做相應處理。（記者鍾麗華攝）

    因總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方一般性補助引發地方反彈，行政院今（19）日表示，目前已有13個縣市提出訴願，後續靜待訴願委員會審查，再根據結果做相應處理。（記者鍾麗華攝）

    2025/06/19 15:43

    〔記者鍾麗華／台北報導〕因總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方一般性補助引發地方反彈，行政院今（19）日表示，目前已有13個縣市提出訴願，後續靜待訴願委員會審查，再根據結果做相應處理。至於何時、何種情況下會提出追加預算為爭議解套？政院表示，仍須更多地方政府、立委支持才能通過立法院審查，目前還在搜集意見的階段。

    行政院發言人李慧芝說，目前有13個縣市提出訴願，包括台北市、宜蘭縣、花蓮縣、嘉義市、彰化縣、台東縣、連江縣、南投縣、新竹縣、雲林縣、台中市、新竹市、基隆市。

    政務委員林明昕補充，訴願的部分一切都照規定來，台灣的訴願是採取訴願審議委員會，由專家審查，行政院基本上不會介入，會靜待訴願審議委員會處理，包括受理與否、結果是實體駁回或肯認，再做相應處理，由於是專業審查，基本上不會介入，案子如果進到訴願審理委員會，就靜待結果。

    針對追加預算，目前綠營5個執政縣市包括高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣，以及藍營執政的桃園市表態支持，外界關注政院會在何種條件下提出追加預算，李慧芝指出，追加預算仍需要更多地方政府、立委支持才能通過立法院審查，目前還在搜集地方意見的階段。

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