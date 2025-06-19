遭轟行政不中立 李四川 : 我是豬腳、不是主角！

面對媒體詢問行政不中立爭議，李四川向記者伸出手，笑稱「我是豬腳、不是主角！」（記者孫唯容攝）

2025/06/19 16:00

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市副市長李四川日前陪同立委王鴻薇掃街宣講反惡罷，遭批行政不中立，李四川今（19）日上午出席南港產專區公辦都更簽約，面對媒體詢問，李四川向記者伸出手，笑稱「我是豬腳、不是主角！」，至於是否將影響反罷免站台立場？李四川則是背對媒體，一邊下樓梯、一邊向後「搖一搖手」。

反罷免持續攻防，台北市長蔣萬安啟動「保五」要守住北市5席藍委，李四川15日陪同王鴻薇到中山區掃市場，堅定表示「一定會反罷免成功」」，遭到民進黨議員質疑行政不中立，更向李四川喊話要他記得自己的角色。

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今天南港產專區簽約記者會，李四川身兼台北市住宅及都市更新中心董事長，和獲選廠商宏匯股份有限公司董事長許崑泰，正式簽署出資暨實施都市更新契約，會中台北市長蔣萬安、藍營立委李彥秀等人皆出席見證，會後蔣萬安、李四川、李彥秀等人相談甚歡。

行程結束後，李四川面對媒體堵訪行政不中立爭議，李四川面帶笑容向記者伸出手，稱「我是豬腳、不是主角！」而是否感到冤枉，李四川淡定表示「沒有什麼冤枉」，至於是否將影響反罷免站台立場？李四川則是背對媒體，一邊下樓梯、一邊向後「搖一搖手」。

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