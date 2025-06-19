擔心川普拿台灣與中國交易？ 蕭美琴：台灣的未來由人民決定

副總統蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪，總統府今釋出。（圖由總統府提供）

2025/06/19 14:40

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪，針對是否擔心美國總統川普未與台灣協商，將台灣納入與中國達成的重大交易中？蕭美琴強調，台灣的未來必須由台灣人民透過民主方式決定，台灣是美國極為重要的合作夥伴及供應鏈來源，將持續在這些共同利益上深化合作。

對於若發生衝突，台灣能否不依靠美國自我防衛，蕭美琴指出，我們現在所做的一切，都是為了避免衝突發生，我們知道必須強化國防投資，持續落實軍隊現代化，以獲得最先進的系統及最好的訓練。當然，這需要與美國合作以達成該目標，但最強大的嚇阻力量，仍取決於我們保衛自己的決心，以及對自我防衛的投入。

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蕭美琴指出，我們持續依據「台灣關係法」與美國合作，這是富有成效的夥伴關係，美國不僅提供我們自我防衛所需的裝備，也透過總統撥款權、國會通過的相關法律、對外軍事融資及國防授權法案等，持續提供各項協助的基礎，這對建構台灣自我防衛的能力至關重要。

針對是否擔心美國總統川普未與台灣協商，將台灣納入與中國達成的重大交易中？蕭美琴再次強調，台灣的未來必須由台灣人民透過民主方式來決定。被追問在美國當前政治情勢下是否更困難？蕭美琴說，台灣是美國非常重要的夥伴及供應鏈來源，對美國的經濟發展及再工業化來說，是極為重要的合作夥伴，我們將持續在這些共同利益上深化合作，一同維護印太地區的和平及穩定。

被問到對挪威及歐洲國家在政策上的期許，蕭美琴指出，「沒有一個國家因為小而不能擁有自由」，相信許多歐洲國家都能理解，畢竟他們在過去一個世紀中歷經了戰爭、衝突與占領，相信每個社會都希望能自由生活，都希望擁有決定自己未來的權利；也都渴望和平，追求安全。因此，我們希望國際社會能支持台灣致力追求民主、和平與繁榮。

在地緣政治方面，蕭美琴說，希望各國能持續堅定強調台海和平穩定的重要性，反對任何片面以武力改變或破壞區域現狀的行為；在經濟方面，希望能與挪威及歐洲深化合作關係，並在科技與人工智慧領域加強連結，同時期盼歐洲能更加開放地與台灣簽署貿易協定，如同我們與英國、加拿大、美國等其他夥伴簽署的經濟貿易夥伴協定，與歐洲在經貿方面也能有更多實質進展。

最後，在民主方面，蕭美琴指出，所有的民主國家刻正面臨來自錯假訊息、外國勢力干預與社會操縱的挑戰，身為民主國家，我們也要發展更具創意的工具來因應這些威脅，我們必須提升人民的媒體識讀能力，讓人民更具韌性來面對這些外部挑戰，相信我們可以在公民社會層面展開更多交流合作。

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