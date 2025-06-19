地方自籌租金補貼 行政院：給民眾額度不會減少

內政部日前以財劃法修正後地方自有財源增加為由，發函地方政府要求明年起自籌租金補貼經費，行政院發言人李慧芝今（19）日在院會後記者會強調，中央政策不會改變，會持續推動，給予民眾的額度也不會減少。（圖由行政院提供）

2025/06/19 14:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部日前以財劃法修正後地方自有財源增加為由，發函地方政府要求明年起自籌租金補貼經費，外界憂心造成全台租補條件不一，甚至中斷。對此，行政院發言人李慧芝今（19）日在院會後記者會強調，中央政策不會改變，會持續推動，給予民眾的額度也不會減少。至於地方的自籌比例，內政部尚在搜集意見，財劃法也還在釋憲，一切沒有定案。

李慧芝指出，新版財劃法修法通過後，中央要釋出3753億元的預算到地方政府，在分配不均、事權也不清的狀況下調整，嚴重影響中央政府的施政還有量能，因此政院在5月21日提出釋憲，希望釋憲會有好結果。

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李慧芝強調，對於租屋補貼部分，中央政策不會改變，會持續推動，給予民眾的額度也不會減少。內政部的發函還在搜集各地方政府意見的狀況下，財劃法也還在釋憲中，一切都還沒有定案，會持續搜集各地方政府的意見。

國土署主秘歐正興解釋，租金補貼從2017年辦理至今，在2021年前都依照地方制度法與財劃法中的地方財力分級，與中央分擔經費，分配比例約為75比25左右。2021年推出300億元的中央擴大租金補貼，辦理額度到50萬戶，受各界好評、民眾申請踴躍，到去年底已達78萬戶的規模。

歐正興表示，財劃法去年底修正，因應中央預算減少、地方財源增加，去年底內政部就預告未來會參照2021年前的做法，經費改採地方、中央共同分擔。由於地方政府已在籌編明年概算，內政部6月發函地方政府表達意見，目前為止還沒有相關回覆意見，假設地方反對，會再討論處理。

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