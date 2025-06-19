0403地震危樓拆除藍營嗆中央延宕 議員反批「縣長無能立委失能」

花蓮市馥邑京華社區在去年0403地震後成為危樓至今未拆，災民反應後遭縣府、國民黨強力回擊。（記者王錦義攝）

2025/06/19 16:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0403災民出面陳述危樓至今未拆遭縣府、國民黨強力回擊，花蓮縣以結構特殊個案把拆除責任推給中央，國民黨花蓮縣黨部今天還發文嗆內政部延宕；內政部國土署特別發新聞稿澄清，花蓮縣政府因人力、專業能力與經費不足等原因，拒絕自行辦理拆除作業，並多次函請中央協助，國土署今年1月同意以專案方式代辦拆除，拆除經費約2.7億元，中央已全力支持協助並無延宕。

國民黨花蓮縣黨部今天發新聞稿質問：「內政部要什麼時候才要拆危樓？」，指控內政部在今年1月10日就災區危樓的拆除分工就已經做成決定，馥邑京華是由內政部國土署負責分工合作代辦拆除工程，白紙黑字清清楚楚的公文，請問是誰還沒來進行拆除的工作？國民黨花蓮縣黨部強力批評國土署拆除進度零，鄭重呼籲，要求內政部立即履行職責，儘速拆除馥邑京華，別再找藉口拖延卸責！

請繼續往下閱讀...

不過依據《建築法》第81條規定，縣市政府對傾頹或朽壞而有危害公共安全之建築物，限期命所有人拆除，逾期未拆者，得強制拆除之。另依《中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法》規定，各級地方政府辦理搶險措施，是指災害現場危險建築物、工作物之拆除及對公共設施有危害之障礙物或漂流物之移除。

花蓮縣政府也多次發新聞稿指出，地震發生後兩個月內完成17棟危險建物拆除作業，效率獲得各界肯定。

內政部國土管理署新聞稿指出，花蓮市馥邑京華社區，第一時間雖全部建物（A~F棟）被張貼紅色危險標誌，但僅A棟符合強拆條件，考量地下室結構相連，難以單獨拆除等工程困難因素，經建築師公會組成專案團隊深入鑑定，建議全面拆除。評估報告於去年8月送花蓮縣政府，並請縣府依照權責，比照0403地震其他拆除案件辦理。

後花蓮縣政府因人力、專業能力與經費不足等原因拒絕自行辦理本案拆除作業，並多次函請中央協助，今年1月同意以專案方式代辦拆除，拆除經費約2.7億元。國土署指出，在0403地震過後，協調各類技師投入勘災及緊急評估工作，後續更透過受災戶租金補貼、弱層補強補助、都市更新及危老重建等政策，給予民眾必要協助。中央一直以同理心處理各項包括家園重建及補強，讓受災民眾儘速回歸日常。

「無能縣長、失能立委，花蓮人民還要忍多久？」無黨籍縣議員楊華美說，0403地震至今仍不少災民未能返家，國民黨漠視受災戶大樓仍未拆除的事實，災民發表心聲卻遭縣府發新聞稿說政治操弄，還被花蓮縣議會國民黨團指控為綠營、罷團側翼。楊華美強調，災民不是政治工具，更不該設計劇本讓災民檢討另一群災民。當前最重要的工作是協助重建，中央到地方都要傾聽災民意見、盡速解決。

楊華美說，自己在今年1月便在縣議會召開專案會議釐清災民需求、協調縣府資源，擁有更大權力的傅崐其委員，卻遲至罷免連署開跑才要出面。身為立委絕對可更早介入協調中央、地方與災民，遺憾傅委員只會煽動地方與中央的對立，說中央欺負花蓮人，當中央給予資源又要攬功，不斷將資源行銷自己，對於不利其形象的意見則是用力打壓。這次地震受災戶的主動發聲、戳破傅崐萁的手法，反映20多年來受壓迫的花蓮人不願再沉默，向他們的勇敢致上敬意。

民進黨縣議員胡仁順也在臉書上寫說，這段期間，震災、多個風災造成的災情嚴重，縣府建設處真的非常辛苦，他們人力有限，早已無力承擔那麼多的案量，但他要求縣長調整服務中心只負責跑紅白帖的人力去協助重建，讓每個社區可以有一位專門的窗口協助各種問題、應對各單位遭拒絕；這就像是「所羅門審判」故事，面對小孩，愛孩子的親生媽媽即使自己痛苦，也會選擇對小孩最好的方案，偷別人孩子的假媽媽則不在乎孩子的苦痛，只想著「自己想要」。

花蓮市馥邑京華社區在去年0403地震後成為危樓至今未拆，災民反應後遭縣府、國民黨強力回擊。（民眾提供）

花蓮市馥邑京華社區在去年0403地震後成為危樓至今未拆，災民反應後遭縣府、國民黨強力回擊。（記者王錦義攝）

花蓮市馥邑京華社區在去年0403地震後成為危樓至今未拆，災民反應後遭縣府、國民黨強力回擊。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法