花蓮玉里百年協天宮拜關公 林右昌批傅崐萁不忠不義

林右昌與玉里協天宮董監事會合照。（記者花孟璟攝）

2025/06/19 15:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨秘書長林右昌今天上午到花蓮玉里鎮，參拜150年歷史的協天宮，並代表賴清德頒發「義烈垂範｣匾額給協天宮、並參加「守護花蓮公民開講」玉里場。林右昌說，協天宮主祀關聖帝君是忠義化身，但傅崐萁親中賣台、削弱國安，是為不忠不義，盼關帝爺忠義之風能吹拂花蓮，21日全國罷區大串聯，他也將再度花蓮站路口，呼籲花蓮及全台灣「罷免投同意」。

去年總統立委選舉，傅崐萁在玉里鎮得票六成一，三年前縣長選舉徐榛蔚玉里得票六成八，隔壁富里鄉得票更超過八成，林右昌在中選會公布大罷免投票第一波日期前夕密集跑花蓮台東，繼上週末到花蓮市帝君廟參拜，今天直搗花蓮最南端的玉里鎮，為總統賴清德致贈協天宮的「義烈垂範」匾額舉辦揭匾儀式，受到協天宮董事長吳俞螢等董監事熱烈歡迎，志工也爭相和林右昌一起合照！

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林右昌說，協天宮是東台灣信仰中心，是百年來守護我們花蓮人的後山保障，關聖帝君大家都知道祂是忠義的化身，但花蓮縣選出的立法委員傅崐萁，其親中投共、毀憲亂政是為不忠，掏空台灣、削弱國安是為不義，違背了關公的忠義精神！

林右昌提到，傅崐萁很愛拜關公，說他沒有領薪水，卻有錢點燈，在花蓮帝君廟光明燈花240萬元，還能蓋九樓半的大樓，錢到底哪來？他說，希望關聖帝君忠義之風吹拂我們花蓮，讓所有的花蓮人都能夠挺身而出。

隨後林右昌到玉里鎮老人館參加罷團舉辦「守護花蓮公民開講」玉里場，老人館內座無虛席，林右昌說，大罷免一、二階段透過公民團體倡議，如今花蓮以169%達成率送中選會，問現場超過200民眾「大家有簽二階段連署的舉手」！接下來幾乎全員舉手、高呼大罷免。

「傅崐萁永遠只會抱怨花蓮交通不方便，但台東交通更不方便」，林右昌說，觀光客寧願跳過花蓮去台東，顯示花蓮在傅崐萁夫妻主政20年，觀光早被台東超越，這種人我們還要挺他？

林右昌說，花蓮中南區罷團力量比較薄弱，又是鄉村民風純樸，資訊也容易落差，希望傳遞正確訊息給玉里及周邊地區民眾，希望讓鄉親知道全國地區民眾都非常重視花蓮，以及傅崐萁給全國帶來的傷害，希望透過宣講讓大家知道傅崐萁毀憲亂政、親中投共、掏空台灣的情況。他也說，由於接下來三階段投票非常重要，花蓮罷免傅崐萁更是全國焦點，後天21日早上10點全國黨公職都會站上街頭站路口及宣講，他也將在花蓮站街頭呼籲民眾投下「罷免同意票」。

賴清德總統贈送玉里鎮協天宮「義烈垂範」匾額，由民進黨秘書長林右昌今天到協天宮揭匾。（記者花孟璟攝）

曙光花蓮志工在公民宣講活動入口發文宣、舉手牌，呼籲花蓮人「挺花蓮、投同意」。（記者花孟璟攝）

林右昌前進花蓮玉里鎮，參加罷免傅崐萁民間團體在玉里老人館舉辦的公民宣講活動，呼籲大罷免三階段出來投下同意票。（記者花孟璟攝）

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