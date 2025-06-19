內政部宣佈租金補貼由地方分擔 國民黨團：立即撤回並中止大罷免

國民黨立法院黨團副書記長許宇甄（左）、立委陳玉珍（右）召開「惡扣租屋補助、大惡搞只為了大惡罷」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/06/19 15:55

〔記者劉宛琳／台北報導〕內政部國土署上周函文各縣市政府表示，因「財劃法」修正後地方自有財源增加為由，明年度租金補貼將由中央地方分攤，地方政府需自籌10至40％。國民黨團今批賴政府政治操作，惡扣租金補貼，目的就是為了大惡搞、大惡罷；並嚴正要求賴政府，一，立即撤回內政部要求地方負擔租金補貼命令；二，恢復地方一般性補助款；三，中止大惡罷，停止拿預算當武器。

國民黨團副書記長許宇甄表示，這是賴政府繼苛扣縣市政府一般性補助款之後，又再度以突襲式對地方縣市政府，進行「財政霸凌」。事實上，早在111年6月30日，時任的行政院長蘇貞昌就曾向國人表示，「租金補貼由中央全權辦理，地方不需負擔一毛錢。」這項政策迄今還載明在行政院官網上正式公告；行政院也在113年8月29日宣布，要將租金補貼政策，延長到115年。

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許宇甄指出，中央已經做出承諾負責租金補貼經費，怎麼到了賴清德政府、卓榮泰院長之後說變就變，翻臉不認帳，悄悄發文要地方出錢？台北市自籌比例為40%、新北市、台中市自籌30%，財政非常困難的雲林縣，都要負擔10%自籌款。

許宇甄說，行政院已經苛扣一般性補助款636億元，現在又要地方自籌負擔90億元租金補助款，總計地方縣市政府要負擔高達726億元，明明中央政府114年度總預算比去年多出729億元，再加上苛扣地方726億元，加起來中央手上握有1455億元；這還不包括去年超徵稅收高達5283億元。

許宇甄表示，現在內政部跳出來刪減租屋補貼並轉嫁給地方，這只是第一步，可預見的未來還有更多中央部會，要求地方自籌比例增加，中央責任丟給地方，讓地方政府財政全面崩潰，迫使地方完全聽命中央指揮。租金補貼本來是一項溫暖的社會政策，也是讓租屋族感受到政府的善政，結果被民進黨政府搞成政治勒索的工具。

國民黨團不滿副書記長陳玉珍表示，根據內政部在113年3月31日對外發布新聞稿稱，「租金補貼當初實施的目的，是對初入社會的單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼」、「申請程序更簡化，中央主辦直接發」、「本專案300億元經費由中央全部負擔」這本是一項溫暖的社會政策。

陳玉珍指出，現在賴突然改口稱因「財劃法」補助地方變多，所以要求地方負擔，合理嗎？行政院已對「財劃法」提出釋憲，明年地方政府到底可以分配到多少補助？連主計長都不知道，那內政部迫不及待要地方負擔租金補貼費用，這表示在賴政府當中，自己部會一毛錢都不能少，口口聲聲的居住正義的年輕人、社會弱勢，卻是民進黨政府優先砍掉補助的對象。

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