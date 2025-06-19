蕭美琴：北京不與台灣民選領袖對話、選擇中國代理人 進而分裂台灣

總統府今釋出蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪內容。（圖由總統府提供）

2025/06/19 14:09

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴接受挪威媒體專訪時表示，執政黨的立場始終是維持現狀，試圖破壞現狀的是中國共產黨，中國北京不與台灣的民選領袖直接對話交流，而是選擇了抱持中國立場的代理人或倡議者，進一步製造台灣社會的分裂，這種作法具破壞性且毫無成效，她也重申，只要建立在互相尊重及平等的基礎上，我國政府始終願意展開對話。

總統府今釋出蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪問答。被問到民進黨長期追求「台灣獨立」，是否會被北京視為挑釁？政府有無緩和緊張情勢的作為？蕭美琴表示，我們的根本觀點是台灣人民應享有自由和民主，並有權利透過一次次的民主選舉來決定自己的未來。我們的立場是，台灣無疑是一個獨立的社會，任何改變現狀的行為，都必須透過民主的方式得到台灣人民的同意。

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她說，我們的立場始終支持維持現狀，如果區域內有任何一方試圖挑釁、破壞現狀，那就是中國共產黨，我們必須努力對抗這些擾亂現狀，以及侵犯台灣人民以和平方式決定自己未來的民主權利之行為。

針對北京對賴清德總統和她貼上「分裂主義者」標籤，蕭美琴認為，中國北京用各種標籤來攻擊台灣的民選政府，無任何實質助益，台灣人民賦予正副總統的憲政職責是要捍衛台灣的憲法，亦即「中華民國憲法」、政府體制，以及台灣人民的民主生活方式，這是我們的根本責任。

蕭美琴也呼籲北京政府，應與台灣的民選領袖展開對話，不幸的是，他們不與民選領袖直接對話交流，而是選擇了抱持中國立場的代理人或倡議者，進一步製造了台灣社會的分裂，這種作法具破壞性且毫無成效，只要對話是建立在互相尊重及平等的基礎上，我國政府始終願意展開對話，她相信這是非常合理的立場，也應獲得國際社會的支持。

被問到未來幾年有可能與北京展開對話嗎？蕭美琴說，最終的決定權在北京，我們主張維持現狀，這也是許多全球利害相關者也支持的狀態，北京的領導人必須體認，只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與公平的對話，才能真正改善兩岸關係，北京拒絕我方有關對話與交流的呼籲，令人遺憾。

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