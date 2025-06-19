為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蕭美琴：北京不與台灣民選領袖對話、選擇中國代理人 進而分裂台灣

    總統府今釋出蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪內容。（圖由總統府提供）

    總統府今釋出蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪內容。（圖由總統府提供）

    2025/06/19 14:09

    〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴接受挪威媒體專訪時表示，執政黨的立場始終是維持現狀，試圖破壞現狀的是中國共產黨，中國北京不與台灣的民選領袖直接對話交流，而是選擇了抱持中國立場的代理人或倡議者，進一步製造台灣社會的分裂，這種作法具破壞性且毫無成效，她也重申，只要建立在互相尊重及平等的基礎上，我國政府始終願意展開對話。

    總統府今釋出蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪問答。被問到民進黨長期追求「台灣獨立」，是否會被北京視為挑釁？政府有無緩和緊張情勢的作為？蕭美琴表示，我們的根本觀點是台灣人民應享有自由和民主，並有權利透過一次次的民主選舉來決定自己的未來。我們的立場是，台灣無疑是一個獨立的社會，任何改變現狀的行為，都必須透過民主的方式得到台灣人民的同意。

    她說，我們的立場始終支持維持現狀，如果區域內有任何一方試圖挑釁、破壞現狀，那就是中國共產黨，我們必須努力對抗這些擾亂現狀，以及侵犯台灣人民以和平方式決定自己未來的民主權利之行為。

    針對北京對賴清德總統和她貼上「分裂主義者」標籤，蕭美琴認為，中國北京用各種標籤來攻擊台灣的民選政府，無任何實質助益，台灣人民賦予正副總統的憲政職責是要捍衛台灣的憲法，亦即「中華民國憲法」、政府體制，以及台灣人民的民主生活方式，這是我們的根本責任。

    蕭美琴也呼籲北京政府，應與台灣的民選領袖展開對話，不幸的是，他們不與民選領袖直接對話交流，而是選擇了抱持中國立場的代理人或倡議者，進一步製造了台灣社會的分裂，這種作法具破壞性且毫無成效，只要對話是建立在互相尊重及平等的基礎上，我國政府始終願意展開對話，她相信這是非常合理的立場，也應獲得國際社會的支持。

    被問到未來幾年有可能與北京展開對話嗎？蕭美琴說，最終的決定權在北京，我們主張維持現狀，這也是許多全球利害相關者也支持的狀態，北京的領導人必須體認，只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與公平的對話，才能真正改善兩岸關係，北京拒絕我方有關對話與交流的呼籲，令人遺憾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播