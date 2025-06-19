汛期整備 卓榮泰：搭配AI科技導入強化災防韌性

行政院長卓榮泰今（19）日於行政院會聽取行政院災害防救辦公室提報2025年汛期整備情形。（圖由行政院提供）

2025/06/19 14:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（19）日於行政院會聽取行政院災害防救辦公室提報2025年汛期整備情形。卓揆表示，運用AI等新興科技，導入防救災整備，有助於災害的預警，並減少災損，應列為未來施政的重點。

卓揆指出，政府過去在綜合流域治理及前瞻基礎建設計畫中，投入的治水預算與資源，經過多次颱風與強降雨的考驗，已大幅減少淹水面積。治水是事關救人救命的事，預算不能少，經濟部水利署已經擘劃下一階段的治水相關計畫，朝向「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」的目標前進。

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行政院災防辦表示，國家災害防救科技中心已導入中央氣象署新雷達資料及結合運用人工智慧（AI），提高短延時強降雨預報精度，並強化都會區淹水預警能力，將可有效提升預警準確度達9成。

為因應近期地震後高震度地區遇雨可能引發土砂災害之高度風險，災防辦說明，交通部已強化交通設施之土石流與大規模崩塌預警措施，農業部亦已運用衛星資料盤點全國增加之新生崩塌面積、劃設二次災害高風險區、調降土石流警戒值、強化警戒推估資訊及針對災防告警細胞廣播內容提供客製化網頁連結訊息，並搭配整體離災避災措施，將可早期預警，有效降低損害。

卓揆指出，依既有災防計畫，應全面落實河川清疏、巡檢作業、以及發電機、抽水機整備工作，同時包含抽水站、防救災所需要的人、車、物料及設備，都必須確保運作正常且可供必要使用，在數量上準備也應充裕，完善整體調度規劃。

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