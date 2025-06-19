蕭美琴：台灣是小國 沒有國家因太小不值得自由

總統府今釋出蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪內容。（圖由總統府提供）

2025/06/19 13:59

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴接受挪威媒體專訪，被問到是否擔心俄羅斯佔領烏克蘭，中國將起而效尤對付台灣？她說，一定有許多台灣人對此感到擔憂，我們正處於高度不對稱局勢，極權政府極具侵略地威脅我們的生存，這提醒我們強化安全與整體社會韌性，台灣的韌性對印太的穩定、全球科技的持續發展也至關重要，「我們是一個小國，但沒有一個國家因為太小而不值得享有自由」。

總統府今釋出蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS,NRK）專訪問答。對於過去擔任駐美代表的稱號「戰貓」，蕭美琴說，貓敏捷、靈活、極具韌性，即使偶爾會消失，也會在意想不到的地方出現，正像是台灣在國際社會的生存之道，我們必須保持韌性、敏捷，也要務實因應極其複雜的環境，需要像貓一樣有9條命才能生存。

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談及現今局勢，蕭美琴認為，俄羅斯入侵烏克蘭為台灣人民帶來警惕，提醒我們不能自滿，不能將和平視為理所當然，我們必須更努力維護和平與穩定，這對台灣人民、對此地區以及對全世界都至關重要。遺憾的是，中國採取挑釁的作法，不斷擴張軍事布局，破壞大家對區域和平穩定的期望，拒絕與台灣的民選政府對話。

蕭美琴說，我們非常擔心其日益增強的軍事行動和混合式脅迫，不只是軍事層面，還涵蓋散佈假訊息、心理戰、政治戰及經濟脅迫，這些令人警覺的趨勢再次提醒我們必須更努力強化國防，最終目標是防止衝突及緩和局勢，但我們也瞭解必須透過建立自身實力來維護和平，同時保持對話管道暢通，維持對全世界都具有意義的穩定和現狀。

被問到是否擔心俄羅斯占領烏克蘭，中國將起而效尤對付台灣？蕭美琴說，一定有許多台灣人對此感到擔憂，我們正處於高度不對稱的局勢中，極權政府採取極具侵略性的姿態，威脅我們的生存，這提醒我們要強化安全，我們必須研發更多新興科技，除了現有無人載具、智慧系統及人工智慧的應用外，也要善用台灣私部門的能力，支持整體社會韌性的提升。

蕭美琴進一步說，所謂「韌性」不只是軍事和安全方面，而是整個社會層面的韌性，台灣社會在因應地震、颱風與天然災害方面擁有豐富的經驗，但也越來越需要因應諸如海底電纜被切斷等狀況，這類狀況在歐洲已成為一項安全挑戰，我們也要強化電信、物資儲備和能源的韌性，全球地緣政治局勢讓我們知道仍有很多工作要做。

蕭美琴指出，台灣安全對全球安全極為重要，任何破壞台海穩定與安全的行為，都會動搖整個印太地區的穩定，除了安全外也包含經濟層面，據統計，全球近5成海上貿易，包括貨櫃運輸都會經過台灣海峽周邊海域；台灣在全球科技供應鏈也扮演關鍵角色，台灣的科技為全球眾多設備提供動力，從手機到汽車，再到衛星和國防設備。

她說，台灣的韌性對全球科技的持續發展至關重要，也有助確保人道價值，或是對人類生命、和平、穩定、民主和自由的基本尊重。台灣處於捍衛自由的前線，雖然與世界上許多其他國家相比，「我們是一個小國，但沒有一個國家因為太小而不值得享有自由。我認為這對全世界來說同等重要」。

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