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    中亞峰會稱「台灣是中國一部分」 外交部痛批中國藉機貶損我國主權

    外交部19日痛批，中國共產黨政府屢藉與他國領導人會談機會，公開貶損我國主權。（資料照）

    外交部19日痛批，中國共產黨政府屢藉與他國領導人會談機會，公開貶損我國主權。（資料照）

    2025/06/19 15:18

    〔記者黃靖媗／台北報導〕第2屆中國中亞峰會昨日落幕，峰會會後發布的阿斯塔納宣言聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。對此，外交部今（19）日痛批，中國共產黨政府屢藉與他國領導人會談機會，公開貶損我國主權，並強調，中共政權從未曾統治台灣，任何國家均無權也不可能藉由所謂的聯合聲明否認台灣存在的事實。

    第2屆中國—中亞峰會6月16日至18日在哈薩克首都阿斯塔納舉行，除了中國國家主席習近平之外，哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、土庫曼等國總統也有出席，會後峰會發表阿斯塔納宣言，聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

    對此，外交部表示，對於中國共產黨政府屢藉與他國領導人會談機會，公開貶損我國主權，以及中亞各國輕信中國悖離事實的論述、配合發表損及我國主權的聲明，外交部表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。

    外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未曾統治台灣，任何國家均無權也不可能藉由所謂的聯合聲明否認台灣存在的事實；台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來，全球的和平穩定與繁榮必須由各國共同守護。

    外交部呼籲，哈薩克等中亞國家切勿一再扈從中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書。

    外交部強調，台灣是國際社會的良善力量，我國將持續堅定捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由與穩定。

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