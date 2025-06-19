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    批黃國昌假訊息質詢讓人作噁 吳思瑤：民眾黨才提案嚴懲AI造假

    民進黨團幹事長吳思瑤今批評，民眾黨團提案嚴懲以AI方式造假，黃國昌卻以假訊息鬥臭司法、甚至「藐視國會」，讓人無比不恥與作噁。（資料照）

    民進黨團幹事長吳思瑤今批評，民眾黨團提案嚴懲以AI方式造假，黃國昌卻以假訊息鬥臭司法、甚至「藐視國會」，讓人無比不恥與作噁。（資料照）

    2025/06/19 13:49

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌在立法院質詢時播放「示範音帶」引發爭議，他反批民進黨全黨上下利用變造內容抹黑在野黨。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）強調，「蔥就是蔥，蒜就是蒜，蔥不要裝蒜」，黃國昌1人挑戰台灣法治極限，民眾黨團才提案嚴懲以AI方式造假，黃卻以假訊息鬥臭司法、甚至「藐視國會」，令人無比不恥與作噁。

    黃國昌16日質詢法務部長鄭銘謙時，播放一段疑似檢方偵訊音檔引發爭議，鄭銘謙當場提出抗議後，黃國昌才宣稱只是「示範帶」，遭台北市議員苗博雅以過去的「腳尾飯事件」質疑其質詢手法。

    對此，吳思瑤今受訪表示，並無所謂全黨打1人的狀況，反而是黃國昌1人挑戰台灣法治的極限，呼籲不要以假亂真；回顧去年國會擴權法案，黃國昌提出「藐視國會罪」，以聖人標準要求官員，不得用虛偽不實的資訊站上質詢台，但黃自己就示範了什麼是虛偽不實和自我藐視國會。

    吳思瑤續指，目前立法院正在審查的「AI基本法草案」，民眾黨團也提出相關版本，主張要嚴懲利用AI生成方式進行造假，並對相關造假者或企業科處最高2億元罰鍰，「用聖人的標準在要求他人，卻用俗人的標準來課責自己」。

    此外，吳思瑤提到，前立委王育誠利用假訊息搏版面，最終付出政治代價並懇切道歉、退出政壇，反觀黃國昌至今仍持續挑戰台灣法治與民眾容忍度。她質疑，律師及法學博士出身的立委，能否知法玩法、無視法治？黃國昌利用假訊息、造假資訊在質詢台上惡整官員，甚至迫害、鬥臭司法，讓人無比不恥與作噁。

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