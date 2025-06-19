金廈海域爆違規蚵棚成國安漏洞 行政院今開會研商處置

金廈海域爆違規蚵棚成國安漏洞，行政院政委林明昕在院會後記者會表示，今（19）日上午已開會討論後續處理模式，違法蚵架將由我方處理，不會開放中國漁民進入我水域自行拆除。（圖由行政院提供）

2025/06/19 13:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近年持續對台灣海域進行灰色地帶侵擾，金廈海域卻爆出違法蚵棚，違規養殖面積一度近200公頃，有中國漁船越界採收，形成執法灰色地帶及國安漏洞。行政院政委林明昕在院會後記者會表示，今（19）日上午已開會討論後續處理模式，違法蚵架將由我方處理，不會開放中國漁民進入我水域自行拆除。

對於金廈海域爆出違法架設蚵棚連綿數公里，金門縣府昨表示，查報拆除違法蚵架的經費龐大，也沒有專業船舶與人力，執行過程更可能衍生兩岸衝突，建議准許中國漁民進入非法養殖區自拆蚵架，再由海巡單位全程監管。

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不過，林明昕表示，行政院已開過3次會議，今天也還在開會討論，在上次開會時，就不認為讓中國漁民自行拆除是正確作法，所以會由我方來處理。而這不是只有中央單方面就可以決定，還要與金門縣府溝通，因為也牽涉當初開放合法養殖的金門縣民權益。

林明昕強調，未來即使拆除，政院也會進一步討論要如何預防違法蚵架再度出現，並與當地漁民達成共識，在合法範圍內，由金馬漁民來合法養殖，避免以合法掩護非法的方式，變成與對岸一起合作養殖。

行政院發言人李慧芝指出，關於中共公務船或民船，利用灰色手段襲擾與威脅或挑戰我國海域執法，一直都存在。海巡署一直以來，也持續把外島與離島列入執勤的警務重點，也會持續調派船艦做適當因應，也都有應對作業流程。

對於違法蚵棚，行政院會輔導金門縣政府協助漁民登記，落實源頭的管理。

根據海巡署統計，自2008年迄今，已查獲金門養殖業者非法僱用中國人士從事養蚵等案共8船18人，其中6船14人業經司法機關判處有期徒刑或罰金，2船4人刻由檢察官指揮偵辦中；另裁處罰鍰125萬元，沒入5艘中國籍採蚵船、牡蠣1萬3914公斤及牡蠣苗2萬條。

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